Свиное сердце успешно пересадили мужчине американские врачи

Это первый подобный случай в медицине.

Экспериментальная операция была единственным шансом мужчины на жизнь, поскольку из-за тяжести диагноза человеческое сердце ему не полагалось. Чем именно болен Беннетт, не уточняется.

Операция продлилась не менее семи часов.

Перед трансплантацией свинья-донор подверглась генетической модификации: из ее генома были удалены три гена, отвечающие за отторжение человеческих, а также в нее были добавлены гены, которые необходимы для принятия иммунной системы человека, пишет «Коммерсантъ».

Подобная технология может помочь преодолеть нехватку с донорскими органами, из-за чего постоянно умирают люди.

Ранее барнаулец рассказал о «вымогательстве денег» в московской клинике для успешной операции на сердце