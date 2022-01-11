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Жизнь

Свиное сердце успешно пересадили мужчине американские врачи

57-летний американец Дэвид Беннетт пережил трансплантацию свиного сердца в университете штата Мэриленд, сообщает The New York Times.

Врачи. Медицина. Операция.
Врачи. Медицина. Операция.
СС0

Это первый подобный случай в медицине.

Экспериментальная операция была единственным шансом мужчины на жизнь, поскольку из-за тяжести диагноза человеческое сердце ему не полагалось. Чем именно болен Беннетт, не уточняется.

Операция продлилась не менее семи часов.

Перед трансплантацией свинья-донор подверглась генетической модификации: из ее генома были удалены три гена, отвечающие за отторжение человеческих, а также в нее были добавлены гены, которые необходимы для принятия иммунной системы человека, пишет «Коммерсантъ».

Подобная технология может помочь преодолеть нехватку с донорскими органами, из-за чего постоянно умирают люди.

Ранее барнаулец рассказал о «вымогательстве денег» в московской клинике для успешной операции на сердце

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