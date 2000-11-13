Свыше 2000 механизаторов России ставят рекорды с техникой Ростсельмаш

До окончания сбора заявок на участие в программе Ростсельмаш осталось чуть более месяца. У всех, кто работает на тракторе RSM 2000-й серии или на современном зерноуборочном, кормоуборочном комбайне Ростсельмаш; кто каждый день проходит на своей технике все новые гектары полей, есть все шансы войти в команду лучших из лучших и получить главное вознаграждение — один из 30 легковых автомобилей LADA 4×4 Urban 3D. Кроме этого все участники программы получат подарочный «набор механизатора».

Программа Ростсельмаш «Ставим рекорды вместе» стартовала в апреле. В ней участвуют зерноуборочные комбайны TORUM, RSM 161, ACROS; кормоуборочные комбайны серии RSM F и тракторы 2000-й серии: RSM 2375 и RSM 2400. Работа комбайнеров сравнивается по намолотам или количеству заготовленной массы. Работа операторов тракторов оценивается по производительности или топливной экономичности на основных полевых операциях: культивации, посеве, дисковании, вспашке, глубокорыхлении.

Для того чтобы войти в команду самых умелых операторов агромашин Ростсельмаш, достаточно выбрать номинацию и связаться с Торговой компанией Европа — дилерским центром компании в Алтайском крае. Последний день, когда можно подать заявку на участие в программе — 30 ноября 2020 г.