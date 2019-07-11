Свыше тысячи юных жителей Алтайского края стали участниками уроков электробезопасности в первой половине лета. Их проводит персонал Алтайского филиала Россети Сибирь в загородных оздоровительных лагерях и на детских площадках.

Даже в горячую пору летних ремонтов энергетики не забывают о профилактике. Предупреждение несчастных случаев, особенно с детьми, — задача особой социальной значимости. Энергетики посещают летние лагеря и пришкольные площадки своих зон обслуживания. Детской электробезопасности, информированию школьников уделяется самое пристальное внимание именно летом, в период школьных каникул.

Николай Андреев,

главный инженер Пригородного района электрических сетей ( РЭС):

Приведение в порядок энергооборудования, повышение его надежности и безопасности — наша основная задача, в том числе и для предупреждения несчастных случаев с детьми. Но детское любопытство границ не имеет, а заборы и заграждения, наоборот, вызывают азарт. Поэтому встречи с ребятами летом проводим даже чаще. Чтобы незнание правил электробезопасности не обернулось трагедией.

И всегда на летних уроках звучит традиционный вопрос: «Электричество, друг или враг?». Одно дело включить дома свет или утюг, совсем другое — увидеть на улице оголенный провод. Даже взрослые зачастую не знают, как вести себя в такой ситуации. Зато участники встреч с энергетиками теперь знают и не только это.

Летние уроки энергетиков не утомительные, а занимательные. Ответы на вопросы ребята ищут своеобразно: отгадывают загадки, отвечают на вопросы викторины, участвуют в конкурсах. Такие веселые уроки — самый верный способ рассказать об очень важных вещах, уверены энергетики. Усвоить правила помогают и полученные в подарок раскраски, плакаты, закладки, расписания уроков с полезной информацией.