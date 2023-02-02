Свистят на заре и любят целоваться. Что еще мы знаем об алтайских сурках

1. Сурки встречают рассвет солнца свистом.
2. На сурков охотятся люди. Животных ценят за жир, которое помогает при легочных заболеваниях и мясо, которое пахнет травами.
3. Сурки — моногамные животные, которые выбирают себе одну пару на несколько лет.
4. Грызунам нужно точно знать, когда можно выходить из зимней спячки для размножения. Если они упустят период времени, подходящий для поиска партнера, детеныши могут быть в опасности. Если самка сурка родит слишком рано, ее детенышам будет нечего есть, а если слишком поздно, потомство не успеет накопить жир к первой спячке.
Не все сурки — переносчики бубонной чумы. В таким относят грызунов из Китая, Монголии, республики Тывы и Алтая, который с ней граничит. И проблема кроется не в самих в животных, а в блохах, которые на них паразитируют. Именно блохи являются заражают как сурков, так и людей.
5. Северо-западные популяции сурка на юге Новосибирской, Кемеровской и Томской областей выделили в начале 2000 годов в отдельный вид — лесостепной сурок.
6. Сурки — рекордсмены в спячке. У них она длится с сентября по февраль-март.
7. Потомство сурки дают раз в год — по два-четыре детеныша за раз.
8. Серые сурки живут преимущественно в горах. Из-за этого активность животного смещается на ночное время.
9. Сурки, живущие на Алтае, больше других предпочитают листья, цветки и молодые побеги вместо личинок и насекомых.
10. Сурки любят целоваться. Это успокаивает их и укрепляет отношения с другими членами колонии.
День сурка отмечают ежегодно 2 февраля с 1887 года. Принято считать, что по поведению зверька можно судить о приближении весны.
Первый сурок-метеоролог жил в горах Пенсильвании.
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