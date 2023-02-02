Свистят на заре и любят целоваться. Что еще мы знаем об алтайских сурках

Ко Дню сурка Altapress.ru собрал подборку фактов об этих милых комочках шерсти. Они известны не только как переносчики опасного заболевания, но и как семейные животные, свистящие с восходом солнца.

1. Сурки встречают рассвет солнца свистом.

2. На сурков охотятся люди. Животных ценят за жир, которое помогает при легочных заболеваниях и мясо, которое пахнет травами.

Сурки. ru.wikipedia.org

3. Сурки — моногамные животные, которые выбирают себе одну пару на несколько лет.

4. Грызунам нужно точно знать, когда можно выходить из зимней спячки для размножения. Если они упустят период времени, подходящий для поиска партнера, детеныши могут быть в опасности. Если самка сурка родит слишком рано, ее детенышам будет нечего есть, а если слишком поздно, потомство не успеет накопить жир к первой спячке.

Сурки. ru.wikipedia.org

Не все сурки — переносчики бубонной чумы. В таким относят грызунов из Китая, Монголии, республики Тывы и Алтая, который с ней граничит. И проблема кроется не в самих в животных, а в блохах, которые на них паразитируют. Именно блохи являются заражают как сурков, так и людей.

5. Северо-западные популяции сурка на юге Новосибирской, Кемеровской и Томской областей выделили в начале 2000 годов в отдельный вид — лесостепной сурок.

6. Сурки — рекордсмены в спячке. У них она длится с сентября по февраль-март.

Сурки. ru.wikipedia.org

7. Потомство сурки дают раз в год — по два-четыре детеныша за раз.

8. Серые сурки живут преимущественно в горах. Из-за этого активность животного смещается на ночное время.

Сурки. ru.wikipedia.org

9. Сурки, живущие на Алтае, больше других предпочитают листья, цветки и молодые побеги вместо личинок и насекомых.

Сурки. unsplash.com

10. Сурки любят целоваться. Это успокаивает их и укрепляет отношения с другими членами колонии.