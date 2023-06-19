19 июня
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Жизнь

Свобода за лайк. Читатели altapress.ru могут помочь молодому инвалиду из Барнаула получить коляску-ступенькоход

Житель Барнаула Егор Лосев написал письмо в новосибирскую компанию CaterWill в рамках конкурса, чтобы бесплатно получить коляску вездеход-ступенькоход. Читатели altapress.ru могут поддержать барнаульца и помочь ему победить.

Иллюстрации к письму.
Иллюстрации к письму.
Соцсети Егора Лосева

Чтобы выиграть, Егору нужно получить как можно больше лайков под постами в соцсетях со своим письмом. В нем парень рассказал, как дорогу до бабушки преграждают ступеньки на первый этаж. А чтобы просто погулять по деревне, приходится преодолевать глубокие ямы и высокие колеи.

Нынешняя коляска Егора не может проехать по такому бездорожью.

Кстати, 19 июня у Егора день рождения. Ему исполняется 20 лет. Поддержать именинника в конкурсе можно на его страницах в VK или в ok.ru. Для этого нужно лайкнуть письмо и, если есть возможность, поделиться им с другими.

Письмо.
Письмо.
Соцсети Егора Лосева
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