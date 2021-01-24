«Свободная Навальния»: Рогозина заблокировали в Facebook после откровений про «хреновых» американцев

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал РИА «Новости» о блокировке своего аккаунта в Facebook после сообщения про «страну Навального», которую желает видеть Вашингтон.

Аккаунт заблокировали Рогозину после того, как он прокомментировал публикацию экс-посла США в РФ Майкла Макфола.

«Мой аккаунт забанили на сутки, потому что мой пост якобы нарушает нормы сообщества. Саму публикацию скрыли. Вот вам и вся „свобода слова“ на американский манер», — отметил глава космической корпорации.

Ранее Макфол опубликовал в своем Twitter заявление на тему демократии и либерализма в России.

Рогозин в своем Facebook раскритиковал пост, который сразу же удалила администрация соцсети.

«Макфол приветствует некую „Свободную Навальнию“. Раньше англосаксы нас хотели превратить в банановую республику, обзывали „бензоколонкой“, теперь предлагают назвать именем своего кумира и агента», — написал Рогозин.

Кроме того, он назвал американцев «хреновыми учителями», которые устроили у себя «бардак на весь мир» и продолжают лезть с советами.