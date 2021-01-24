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Жизнь

«Свободная Навальния»: Рогозина заблокировали в Facebook после откровений про «хреновых» американцев

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал РИА «Новости» о блокировке своего аккаунта в Facebook после сообщения про «страну Навального», которую желает видеть Вашингтон.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин.
Заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин.
kremlin.ru

Аккаунт заблокировали Рогозину после того, как он прокомментировал публикацию экс-посла США в РФ Майкла Макфола.

«Мой аккаунт забанили на сутки, потому что мой пост якобы нарушает нормы сообщества. Саму публикацию скрыли. Вот вам и вся „свобода слова“ на американский манер», — отметил глава космической корпорации.

Ранее Макфол опубликовал в своем Twitter заявление на тему демократии и либерализма в России.

Рогозин в своем Facebook раскритиковал пост, который сразу же удалила администрация соцсети.

«Макфол приветствует некую „Свободную Навальнию“. Раньше англосаксы нас хотели превратить в банановую республику, обзывали „бензоколонкой“, теперь предлагают назвать именем своего кумира и агента», — написал Рогозин.

Кроме того, он назвал американцев «хреновыми учителями», которые устроили у себя «бардак на весь мир» и продолжают лезть с советами.

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