Свободный доступ к системе «СПАРК» открыли для малого и среднего бизнеса на период карантина

Группа «Интерфакс» объявила о предоставлении свободного доступа к аналитической системе « СПАРК » для компаний малого и среднего бизнеса на период действия карантинных ограничений.

Зам гендиректора «Интерфакса», руководитель проекта «СПАРК» Роман Лаба, говоря об этой практике, подчеркивает, что сейчас многие компании малого и среднего бизнеса оказались в сложной ситуации.

«При этом сейчас им как никогда важно оперативно узнавать об изменениях у своих контрагентов, эффективно управлять дебиторской задолженностью, следить за изменениямина рынке. Кроме того, компании вынуждены переводить своих сотрудников на удаленную работу, и им требуются дополнительные рабочие места», — добавил он.

В этой связи и было принято решение на время открыть свободный доступ компаниям малого и среднего бизнеса к системе «СПАРК-Интерфакс».

«Уверен, что это поможет бизнесу минимизировать потери, снизить риски, продолжить эффективно взаимодействовать с контрагентами», — сказал Роман Лаба.

Отметим, что свободный доступ к системе «СПАРК» предоставляется сроком на две недели с момента оформления и подтверждения заявки на сайте www.spark-interfax.ru.

Функционал СПАРК также доступен и в мобильном приложении.

Напомним, система «СПАРК» позволяет проверить статус и реквизиты компании или индивидуального предпринимателя, получить выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, отчеты «СПАРК-Риски» и «СПАРК-Профиль» для оценки финансового состояния, благонадежности контрагентов и управления дебиторской задолженностью

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