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«СВОЕ» приглашает всех на фестиваль

Сто фермерских хозяйств и предприятий Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской и Томской областей примут участие в Фермерском фестивале «СВОЁ», который пройдет в Барнауле на площади Сахарова 17 и 18 августа с 10:00 до 20:00.

«СВОЕ» приглашает всех на фестиваль.
«СВОЕ» приглашает всех на фестиваль.
Источник: АО «Россельхозбанк».

Жители Алтай и гости столицы Алтайского края смогут приобрести вкусную и полезную фермерскую продукцию. Кроме того, гостей фестиваля ожидает насыщенная развлекательная программа, мастер-классы для детей и взрослых, детская анимация, контактный зоопарк, концерт известных музыкальных коллективов из г. Барнаула и г. Новосибирска — группа «Рви меха», «Paramaribo», «Волны», «ZZ POP», «МЕГАБИТ» и многих других.

«СВОЕ» приглашает всех на фестиваль.
«СВОЕ» приглашает всех на фестиваль.
Источник: АО «Россельхозбанк».

Организатором фестиваля выступает АО «Россельхозбанк» и министерство сельского хозяйства России и правительство Алтайского края.

Подробнее смотрите на официальном сайте фестиваля.

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