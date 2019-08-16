«СВОЕ» приглашает всех на фестиваль.

Жители Алтай и гости столицы Алтайского края смогут приобрести вкусную и полезную фермерскую продукцию. Кроме того, гостей фестиваля ожидает насыщенная развлекательная программа, мастер-классы для детей и взрослых, детская анимация, контактный зоопарк, концерт известных музыкальных коллективов из г. Барнаула и г. Новосибирска — группа «Рви меха», «Paramaribo», «Волны», «ZZ POP», «МЕГАБИТ» и многих других.
Организатором фестиваля выступает АО «Россельхозбанк» и министерство сельского хозяйства России и правительство Алтайского края.
Подробнее смотрите на официальном сайте фестиваля.