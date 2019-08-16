«СВОЕ» приглашает всех на фестиваль.

Сто фермерских хозяйств и предприятий Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской и Томской областей примут участие в Фермерском фестивале «СВОЁ», который пройдет в Барнауле на площади Сахарова 17 и 18 августа с 10:00 до 20:00.