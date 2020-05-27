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Своевременная помощь газовиков коронавирусному госпиталю

В рамках благотворительной помощи медицинским учреждениям, работающими с зараженными COVID-19, Алтайским линейным производственным управлением магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск» оказана материальная помощь в размере 500 000 рублей Городской больнице № 5 г. Барнаула.

Городская больница № 5 г. Барнаула.
Городская больница № 5 г. Барнаула.
Анна Зайкова.

Вильгельм Ирина,
главный врач:

Эта помощь оказалась очень своевременной. В настоящее время больница перепрофилирована в госпиталь для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией, что увеличило потребность в количестве реанимационных мест и необходимом оборудовании. Перечисленные ООО «Газпром трансгаз Томск» средства использованы для приобретения двух прикроватных мониторов, в постоянном режиме контролирующих ЭКГ, артериальное давление, насыщение крови кислородом, кроме этого, приобретены 4 шприцевых насоса, обеспечивающих необходимый объем и скорость вводимых пациенту лекарственных препаратов. Это оборудование очень востребовано в отделении реанимации интенсивной терапии, позволяет в условиях возросшей нагрузки на медицинских работников обеспечить эффективный контроль за состоянием пациентов и своевременную коррекцию лечения, что многократно увеличивает шансы на выздоровление.

Городская больница № 5 г. Барнаула.
Городская больница № 5 г. Барнаула.
Анна Зайкова.

Именно в этот сложный период так важно ощутить поддержку и помощь, искренняя благодарность за это руководству компании, сказала в заключение Ирина Александровна.

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