Своевременная помощь газовиков коронавирусному госпиталю

Эта помощь оказалась очень своевременной. В настоящее время больница перепрофилирована в госпиталь для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией, что увеличило потребность в количестве реанимационных мест и необходимом оборудовании. Перечисленные ООО «Газпром трансгаз Томск» средства использованы для приобретения двух прикроватных мониторов, в постоянном режиме контролирующих ЭКГ, артериальное давление, насыщение крови кислородом, кроме этого, приобретены 4 шприцевых насоса, обеспечивающих необходимый объем и скорость вводимых пациенту лекарственных препаратов. Это оборудование очень востребовано в отделении реанимации интенсивной терапии, позволяет в условиях возросшей нагрузки на медицинских работников обеспечить эффективный контроль за состоянием пациентов и своевременную коррекцию лечения, что многократно увеличивает шансы на выздоровление.