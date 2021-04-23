Свои Марс, Шамбала и Каменные грибы. Тест: как хорошо вы знаете природу Алтая

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Золотые горы, голубые озера, шумные реки. Это не локации для съемок очередного эпизода «Звездных войн», а природные достопримечательности на Алтае. Как они выглядят и где их искать, вы узнаете в тесте altapress.ru.
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