Война и ложные обещания: что предшествовало выводу советских войск из Афганистана

15 февраля 1989 года последняя колонна армии СССР покинула территорию Афганистана. Попытка проконтролировать ситуацию в чужой стране не принесла советским властям ожидаемых результатов. Altapress.ru рассказывает, что предшествовало выводу войск, и как СССР подвел правителей Афганистана.

Как началась афганская война

В 1978 году руководителем Афганистана стал Нур Мохаммад Тараки, который повел страну в сторону социализма. Реформы нового правителя оказались непопулярны среди населения, за инакомыслие людей арестовывали, многих казнили. В народе появились борцы с властью — моджахеды. Они без особого труда настраивали неграмотное население Афганистана. В стране начался период вооруженных мятежей.

Местные правители не справлялись с нападками радикальных исламистов и попросили помощи у Советского Союза. Поначалу Москва отказала в просьбе, но ситуация на границе с СССР стремительно ухудшалось. В итоге в конце декабря 1979 года советская 40-я Армия вошла на территорию Афганистана

Афганистан , 1980 год Владимир Вяткин/russiainphoto.ru

Несдержанные обещания

Положение в Афганистане было тяжелым и без деятельности оппозиции — в правительстве не было единства. Хафизулл Амин в 1979 году стал следующим правителем Афганистана: он убил Тараки и занял его место. Борьба с исламистами продолжилась, как и давление на население.

Брежнев, некогда пообещавший Тараки вместе с военной помощью личную безопасность, не потерпел поступка Амина. 27 декабря 1979 года отряд советских спецназовцев штурмовал президентский дворец, убив Амин и его сыновей. У страны появился новый правитель Бабрак Кармаль — ставленник Советского Союза.

Позже его сменили на другого политика — Мохаммада Наджибуллу. Его считали идеальным кандидатом, но сам он долго не соглашался на предлагаемую роль — понимал, что разрешить военный конфликт будет непросто. После долгих уговоров он согласился. Но ситуация на мировой политической арене изменилась. Америка, оказывавшая поддержку исламистам, вынудила Советский Союз в Афганистане вывести войска.

Как закончилась афганская война

По Женевскому соглашению, Советский Союз начал выводить свои войска из Афганистана 15 мая 1988 года. СССР взял на выполнение этого обязательства 9 месяцев. Необходимо было вывести шесть полков, три из которых танковые. В первые три месяца, как и предполагалось договором, страну покинула половина военнослужащих — 50 тысяч человек.

Трудности начались, когда стало понятно, что моджахеды не собираются прекращать боевые действия. В Женевских переговорах они не участвовали и с решением, принятым в ходе съезда, не согласились. Их сопротивление переросло в активное нападение. В связи с этим в начале ноября 1988 года советским властям пришлось приостановить операцию по выводу войск. Власти Афганистана без помощи СССР просто не справлялись.

Но 25 января на заседании Политбюро ЦК КПСС под лозунгом «верности Женевскому соглашению» власти приняли решения об окончательном выводе войск. В период с 15 августа по 15 февраля Афганистан покинули остальные 50 тысяч.

Вывод советских войск из Афганистана russiainphoto.ru

Последним военнослужащим, пересекшим границу, по официальной версии, стал Борис Громов. Последними Афганистан покинули подразделения пограничников. Они прикрывали советские войска во время отхода и защищали границы до конца 1989 года.

От Брежнева до Ельцина

За время участия в конфликте в СССР сменился не один правитель. В конце 1979 года решение о вводе войск принимал Брежнев. Он рассчитывал всего на несколько лет помощи Афганистану, но умер. Его последователи Андропов и Черненко тоже скончались. Каждый новый генсек, пишет rt.com, понимал необходимость закончить афганскую войну, но до действий не доходило. Решение о выводе войск принимал уже Михаил Горбачев.

После вывода советских войск руководитель Афганистана не справился с натиском вооруженных моджахедов. В рядах его подчиненных появились сторонники оппозиции. Спустя три месяца после того, как армия Советского Союза покинула территорию Афганистана, моджахеды захватили столицу страны Кабул.

СССР распался, а российский президент Ельцин не хотел тратить средства «на смягчение последствий катастрофической советской политики», пишет британский писатель Родрик Брейтвейт. Выполнять обещание, данное Брежневым президенту Наджибулле, тоже никто не собирался.

Афганистан , военный. СС0

Казнь президента

После вывода советских войск Наджибулла остался один на один в борьбе с исламистами. В стране началась ещё большая неразбериха. Моджахеды поссорились почти сразу после того, как взяли столицу, и начали войну против друг друга.

Чтобы спастись Наджибулла скрывался в здании миссии ООН. Ему предложили оставить пост добровольно, но получили отказ. На этом предложения к Наджибуллу закончились. К нему пришли ночью, пишет rt.com, долго пытали, издевались и в конце концов убили, повесив тело на главной площади.