Своим правом надо пользоваться. Директор барнаульского зоопарка о голосовании по Конституции

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев уверен, что граждане не должны отказываться от права выразить свое волеизъявление и поэтому принял участие в голосовании по поправкам Конституции РФ.

Как рассказал сам Сергей Викторович, участие в голосовании принял весь коллектив зоопарка.

«Работники избирательной комиссии пришли к нам на работу, и мы все исполнили свой гражданский долг. Каждый выразил свою позицию и воспользовался своим правом», — отметил директор зоопарка.

«Я всегда, начиная с 18 лет, пользовался своим избирательным правом и не пропустил вообще ни одних выборов. Считаю, что если у граждан есть активное избирательное право, то его необходимо использовать», — добавил собеседник.

Также Сергей Писарев подчеркнул, что голосование по поправкам российской Конституции он не мог пропустить хотя бы потому, что в Основной закон вносятся действительно серьезные изменения, которые касаются всех.

«Кроме того, в предлагаемом пакете поправок есть и вопросы, связанные с животным миром. Как я, будучи директором зоопарка, могу игнорировать это?», — подчеркивает Сергей Викторович.

Сам же процесс изменения Конституции директор зоопарка считает совершенно закономерным. «Это нормальная практика. Актуализация Основного закона к реалиям современности происходила и происходит во многих странах. Поэтому в целом, я считаю, что в этом нет ничего необычного. Совершенно понятный нормальный процесс», — подчеркивает Писарев.

Напомним, что основной день голосования по поправкам Конституции назначен на 1 июля. Этот день в России объявлен выходным.

Однако при этом, у граждан имеется возможность принять участие в голосовании с 25 по 30 июня. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00.

В крупных населенных пунктах, где проживает большое количество избирателей, голосование проводится на открытом воздухе — в «мобильных пунктах». В частности, на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах.

Данные меры призваны избежать одномоментного присутствия большого количества участников голосования на избирательных участках в контексте ситуации с коронавирусом.