10 ноября
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Жизнь

Свой буфет, изостудия и новые возможности. Детский садик открыли в одном из районов Барнаула

Новый детский садик открыли в Индустриальном районе Барнаула. Он оснащен современным оборудованием и доступен для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает администрация города.

Новый детский сад в Индустриальном районе
Новый детский сад в Индустриальном районе
Администрация города Барнаул

Новый детский сад носит номер 281. Он открылся в городском квартале 2033 и уже принял 330 дошколят и малышей ясельного возраста. В первый день открыли только пять групп. Остальные будут пополнять в ближайшее время.

Детский сад оснащен образовательным оборудованием, игрушками для всех возрастов и безопасной мебелью. Также оборудованы современный пищеблок и отдельные буфетные в каждой группе.

Есть кабинет педагога-психолога и учителя логопеда, музыкальный и спортивный залы, медицинский кабинет.

В новом детсаду создали условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья. По всей прилегающей территории детского сада и внутри здания уложена тактильная плитка. Крыльцо оборудовано пандусом и есть специальный лифт для инвалидов-колясочников.

В целях пожарной безопасности на втором этаже есть эвакуационная комната. Она обеспечена системой вентиляции и в ней можно укрыться во время пожара.

Детский сад № 281 построен в рамках нацпроекта «Демография».

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