Свой сад, разбор искусства, интригующий киллер. 10 событий выходных в Барнауле

В кино
Трогательная драма от Руслана Акуна «Рай под ногами матерей» в «Премьере» — 13 апреля, 17:55, 18+
Криминальная драма от Терри Макдоно «След киллера» в Pioneer Cinema — 14 апреля, 21:40, 18+
В театр
«Титов. Долгое ожидание» в Театре драмы — 13 апреля, 17:30, 12+
«Человек-амфибия» в Музыкальном театре — 13 апреля, 17:00, 12+
«Вождь краснокожих» в Молодежном театре — 14 апреля, 12:00, 6+
В парк
Встреча c создателями сообщества любителей садового озеленения и дизайна «КлубСибсад» в визит центре парка «Изумрудный» — 13 апреля, 13:00, 12+
На лекцию
Лекция «Мрачное и уродливое (нет). Правда и мифы о Средневековом искусстве» в Художественном музее — 14 апреля, 14:00, 12+
На игру
Игротека «Квиз, плиз! #381» в баре «Крыша» — 14 апреля, 18:30, 18+
Для детей
Игротека «В таинственном мире растений» от клуба «Умная игротека» в выставочном зале Краеведческого музея — 13 апреля, 15:00, 6+
Полнокупольное шоу «Далекие миры. Другая жизнь?» в Планетарии — 14 апреля, 15:00, 12+
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