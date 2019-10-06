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Жизнь

Священник назвал русский народ убийцей из-за разрешенных в стране абортов

Протоиерей Димитрий Смирнов, известный своими спорными высказываниями, заявил, что «русский народ — убийца». По его мнению, такого нелестного эпитета россияне заслуживают за разрешенные аборты, сообщили vesti.ru.

Православная церковь
Православная церковь
ССО

Глава патриаршей комиссии по делам семьи сравнил искусственное прерывание беременности с убийством беспомощного старика, который передвигается с помощью палочки.

Он призвал отказаться от абортов даже при наличии медицинских показаний. Спорная фраза прозвучала в эфире телеканала «Союз».

Зрительница поинтересовалась, можно ли считать грехом факт аборта, сделанного по совету врачей из-за варикозного расширения вен. И получила такой ответ от священника: риски матери сравнимы с рисками солдат на фронте. Они могут погибнуть, но родина будет спасена.

Смирнов предрек, что из-за лояльного отношения к абортам население России вскоре может оказаться в подчинении у «мусульман с юга и азиатов с востока».

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