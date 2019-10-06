Священник назвал русский народ убийцей из-за разрешенных в стране абортов

Глава патриаршей комиссии по делам семьи сравнил искусственное прерывание беременности с убийством беспомощного старика, который передвигается с помощью палочки.
Он призвал отказаться от абортов даже при наличии медицинских показаний. Спорная фраза прозвучала в эфире телеканала «Союз».
Зрительница поинтересовалась, можно ли считать грехом факт аборта, сделанного по совету врачей из-за варикозного расширения вен. И получила такой ответ от священника: риски матери сравнимы с рисками солдат на фронте. Они могут погибнуть, но родина будет спасена.
Смирнов предрек, что из-за лояльного отношения к абортам население России вскоре может оказаться в подчинении у «мусульман с юга и азиатов с востока».