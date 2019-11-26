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Жизнь

Священник отказался крестить девочку с большим родимым пятном

В Кургане священник отказался крестить девочку с большим родимым пятном вместе с другими детьми. Он сослался на то, что оно может быть заразным и не все родители поймут, сообщило РИА «Новости».

Православная церковь
Православная церковь
ССО

Дочка Марии Хвостанцевой родилась с родимым пятном, которое занимает больше половины тела. Врачи поставили ей диагноз обширный меланоформный невус.

Матери девочки предложили индивидуальный обряд крещения. но ее не устроила его стоимость — 4 тыс. рублей. Женщина отказалась сказать, в какой церкви это произошло.

В епархии сказали, что считают недопустимым отказ крестить ребенка и планируют организовать проверку инцидента, если женщина все-таки назовет церковь.

Пресс-секретарь главы курганской митрополии Михаил Насонов, что Мария Хвостанцева может обратиться в епархию и крещение будет совершено, нужно будет только пройти беседы перед таинством.

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