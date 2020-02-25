Священник РПЦ объяснил часы патриарха с бриллиантами и ремешком из крокодила

Смирнов в эфире радио Baltkom в программе «Абонент доступен» отметил, что он и сам носит часы, которые ему подарили.

«Вот у меня часы швейцарские Tissot. Мне подарил друг, который в это время был там послом. Я их ношу уже десять лет. И что с того? Патриарху тоже дарят часы, он ведь и цену их не знает», — заявил Смирнов.