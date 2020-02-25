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Жизнь

Священник РПЦ объяснил часы патриарха с бриллиантами и ремешком из крокодила

Священник Русской православной церкви (РПЦ) Димитрий Смирнов объяснил, почему патриарх Московский и всея Руси Кирилл носит роскошные часы, сообщает BB.lv.

Патриарх Кирилл уволил Евгения Пархаева со всех должностей в РПЦ.
Патриарх Кирилл уволил Евгения Пархаева со всех должностей в РПЦ.
https://sofrino.ru

Смирнов в эфире радио Baltkom в программе «Абонент доступен» отметил, что он и сам носит часы, которые ему подарили.

«Вот у меня часы швейцарские Tissot. Мне подарил друг, который в это время был там послом. Я их ношу уже десять лет. И что с того? Патриарху тоже дарят часы, он ведь и цену их не знает», — заявил Смирнов.

При этом, по его словам, скандальная картинка с часами появилась через три года после того, как появились часы у патриарха.

Ранее сообщалось, что патриарх носит несколько элитных часов стоимостью от тысячи до нескольких тысяч долларов каждые.

К примеру, есть Ulysse Nardin стоимостью свыше 16 тыс. долларов — часы с бриллиантами используются вместе с ремешком из крокодиловой кожи.

Ошибки мастеров фотошопа: часы патриарха
Ошибки мастеров фотошопа: часы патриарха
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Ранее патриарх оказался в центре скандала, когда на официальном фото с руки убрали дорогие элитные часы, однако осталось их отражение на столе. Речь идет об аксессуаре Breguet стоимостью свыше 30 тыс. долларов.

После в РПЦ заявили, что патриарх Кирилл не ведет роскошный образ жизни, а разговоры о его благосостоянии — «пусты».

Примечательно, что несколько лет назад патриарх обещал пользоваться только подарком президента России — недорогими часами российского производства.

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