Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 августа
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Священник РПЦ заявил, что недавно дискутировал с Дарвиным об эволюции

Протоиерей и духовник Алексеевского ставропигиального женского монастыря Москвы Артемий Владимиров заявил, что общался с британским ученым Чарльзом Дарвином, умершим 137 лет назад.

Церковь. Религия. Кадило
Церковь. Религия. Кадило
СС0

По словам священнослужителя, он сумел переубедить исследователя в вопросе теории эволюции.


«В Вестминстерском аббатстве я недавно беседовал с Чарльзом Дарвином. Я не являюсь поклонником обезьяньей теории, мне было интересно с ним поговорить. «Чарльз, как тебе там?», — обращался я к надгробию. Что вы думаете я услышал? «Батюшка, не соблазняйся моей теорией, не от большого ума я ее выдвинул, в которой сейчас раскаиваюсь», — заявил Владимиров в эфире телеканала «Спас».

Далее протоиерей рассказал, что в научном мире в последнее время якобы стало куда больше противников теории эволюции, однако не все из ученых решаются заявить об этом открыто.

Помощница священника заявила ura.ru, что сейчас отец Артемий не намерен общаться с журналистами.

Ранее священник Артемий Владимиров уже не раз выступал со скандальными резонансными заявлениями. Так, он требовал исключит рассказы российских классиков Антона Чехова и Ивана Бунина из школьной программы. Однако в Министерстве образования РФ тогда отметили, что позицию Владимирова в правительстве не разделяют.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость