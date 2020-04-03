Священники провели «молитвенный объезд» на автобусе и готовят вагон-церковь

Глава Забайкальской митрополии, священнослужители и монашествующие совершили молитвенный объезд вокруг Читы, сообщает Читинская епархия.

Священнослужители взяли образ Пресвятой Богородицы «Споручница грешных», иконы свт. Николая Чудотворца, Иннокентия Иркутского, Димитрия Ростовского, а также ковчег с мощами свт. Мелетия Рязанского.

Молитвенный объезд начался из центра Читы, проследовал до женского монастыря, а завершилась поездка в мужском монастыре.

«В дороге мы читали каноны и акафисты, молясь о здоровье всех жителей нашего Забайкалья. Сейчас каждый должен проявить заботу о ближнем, любовь и внимание. Церковь готова в этом помочь», — рассказал митрополит Димитрий.

Кроме того, как отмечается, весь Забайкальский край объедет вагон-церковь с молитвой о прекращении пандемии коронавируса.

Молитвенный объезд вокруг Читы. eparhiachita.ru.

Священники будут совершать молебны на крупнейших станциях Забайкальской железной дороги.