Священники провели «молитвенный объезд» на автобусе и готовят вагон-церковь

Священнослужители взяли образ Пресвятой Богородицы «Споручница грешных», иконы свт. Николая Чудотворца, Иннокентия Иркутского, Димитрия Ростовского, а также ковчег с мощами свт. Мелетия Рязанского.
Молитвенный объезд начался из центра Читы, проследовал до женского монастыря, а завершилась поездка в мужском монастыре.
«В дороге мы читали каноны и акафисты, молясь о здоровье всех жителей нашего Забайкалья. Сейчас каждый должен проявить заботу о ближнем, любовь и внимание. Церковь готова в этом помочь», — рассказал митрополит Димитрий.
Кроме того, как отмечается, весь Забайкальский край объедет вагон-церковь с молитвой о прекращении пандемии коронавируса.
Священники будут совершать молебны на крупнейших станциях Забайкальской железной дороги.