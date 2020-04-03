Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 апреля 7°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Священники провели «молитвенный объезд» на автобусе и готовят вагон-церковь

Глава Забайкальской митрополии, священнослужители и монашествующие совершили молитвенный объезд вокруг Читы, сообщает Читинская епархия.

Молитвенный объезд вокруг Читы.
Молитвенный объезд вокруг Читы.
eparhiachita.ru.

Священнослужители взяли образ Пресвятой Богородицы «Споручница грешных», иконы свт. Николая Чудотворца, Иннокентия Иркутского, Димитрия Ростовского, а также ковчег с мощами свт. Мелетия Рязанского.

Молитвенный объезд начался из центра Читы, проследовал до женского монастыря, а завершилась поездка в мужском монастыре.

«В дороге мы читали каноны и акафисты, молясь о здоровье всех жителей нашего Забайкалья. Сейчас каждый должен проявить заботу о ближнем, любовь и внимание. Церковь готова в этом помочь», — рассказал митрополит Димитрий.

Кроме того, как отмечается, весь Забайкальский край объедет вагон-церковь с молитвой о прекращении пандемии коронавируса.

Молитвенный объезд вокруг Читы.
Молитвенный объезд вокруг Читы.
eparhiachita.ru.

Священники будут совершать молебны на крупнейших станциях Забайкальской железной дороги.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость