Священники РПЦ посоветовали пожилым прихожанам в Рождество отказаться от посещения храмов

«Мы тоже нашим пожилым прихожанам… не рекомендуем по возможности посещать храмы, а рекомендуем следить за богослужениями через прямые трансляции», — отметил он в эфире в передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24». Рождество. СС0

Он заверил, что в Рождество священники будут исповедовать и причащать пожилых прихожан на дому. Так, человек, который не может быть в храме, сможет полноценно участвовать в христианских таинствах.

«В большинстве регионов нашей страны, насколько я знаю, нет ограничений на посещения храмов. Есть в некоторых регионах какие-то ограничения по количеству находящихся в храмах, а также рекомендации находиться на богослужении в масках и соблюдать социальную дистанцию. Я думаю, что так оно и будет происходить», — пояснил митрополит Иларион.

Рождество Христово. 2013 год. Барнаул , храм преподобного Антония Киево-Печерского. Михаил Хаустов

Священник отметил, что не во всех приходах соблюдаются данные рекомендации по предотвращению распространения коронавируса, поэтому митрополит призвал духовенство прислушаться к утвержденным Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Священным синодом РПЦ в марте 2020 года правилам совершения богослужения во время пандемии.

Согласно им предполагается отказ от целования креста по окончании литургии, и усиление санитарных нормы при совершении таинств крещения, причастия и соборования.