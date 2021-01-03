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Жизнь

Священники РПЦ посоветовали пожилым прихожанам в Рождество отказаться от посещения храмов

Из-за пандемии пожилым прихожанам лучше воздержаться от посещения богослужений — высказал позицию Русской православной церкви председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), сообщает ТАСС.

Кафедральный соборный храм Рождества Христова.
Кафедральный соборный храм Рождества Христова.
pixabay.com.

«Мы тоже нашим пожилым прихожанам… не рекомендуем по возможности посещать храмы, а рекомендуем следить за богослужениями через прямые трансляции», — отметил он в эфире в передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Рождество.
Рождество.
СС0

Он заверил, что в Рождество священники будут исповедовать и причащать пожилых прихожан на дому. Так, человек, который не может быть в храме, сможет полноценно участвовать в христианских таинствах.

«В большинстве регионов нашей страны, насколько я знаю, нет ограничений на посещения храмов. Есть в некоторых регионах какие-то ограничения по количеству находящихся в храмах, а также рекомендации находиться на богослужении в масках и соблюдать социальную дистанцию. Я думаю, что так оно и будет происходить», — пояснил митрополит Иларион.

Рождество Христово. 2013 год. Барнаул, храм преподобного Антония Киево-Печерского.
Рождество Христово. 2013 год. Барнаул, храм преподобного Антония Киево-Печерского.
Михаил Хаустов

Священник отметил, что не во всех приходах соблюдаются данные рекомендации по предотвращению распространения коронавируса, поэтому митрополит призвал духовенство прислушаться к утвержденным Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Священным синодом РПЦ в марте 2020 года правилам совершения богослужения во время пандемии.

Согласно им предполагается отказ от целования креста по окончании литургии, и усиление санитарных нормы при совершении таинств крещения, причастия и соборования.

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