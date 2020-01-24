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24 января
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Жизнь

Священники с росгвардейцами молились и летали на вертолете вокруг Иркутска

Священнослужители и летчики авиационной эскадрильи Росгвардии совершили молитвенный облет Иркутска, сообщает региональное управление ведомства.

Священники с сотрудниками Росгвардии совершили молитвенный облет Иркутска.
Священники с сотрудниками Росгвардии совершили молитвенный облет Иркутска.
38.rosgvard.ru.

Командир иркутской авиационной эскадрильи подполковник Алексей Алехин совместно со священнослужителями Казанского и Крестовоздвиженского храмов Иркутска совершили молитвенный облет Иркутска и районов области.

«На борту военного вертолета МИ-8 иерей Павел Старцев и иерей Дмитрий Старцев разместили икону Казанской Пресвятой Богородицы и икону священномученика Харлампия, и совершили ритуал освещения вертолетов», — рассказали в ведомстве.

После молитвенного облета батюшка благословил личный состав авиационной эскадрильи на безопасные полеты.

«И в этом есть необходимость, ведь в 2019 году военнослужащие-летчики Росгвардии совершили около 2,5 тысяч полетов с общим налетом 902 часа», — подчеркнули в Росгвардии.

Священники с сотрудниками Росгвардии совершили молитвенный облет Иркутска.
Священники с сотрудниками Росгвардии совершили молитвенный облет Иркутска.
38.rosgvard.ru.

Отец Павел отметил, что бойцы Росгвардии сохраняют традиции проявления истинного патриотизма, верности воинскому долгу, выдержки и мужества в служении Отечеству.

Также иерей пожелал летчикам долгих лет жизни «и помощи Божией во всех начинаниях».

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