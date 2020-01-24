Священники с росгвардейцами молились и летали на вертолете вокруг Иркутска

Командир иркутской авиационной эскадрильи подполковник Алексей Алехин совместно со священнослужителями Казанского и Крестовоздвиженского храмов Иркутска совершили молитвенный облет Иркутска и районов области.

«На борту военного вертолета МИ-8 иерей Павел Старцев и иерей Дмитрий Старцев разместили икону Казанской Пресвятой Богородицы и икону священномученика Харлампия, и совершили ритуал освещения вертолетов», — рассказали в ведомстве.

После молитвенного облета батюшка благословил личный состав авиационной эскадрильи на безопасные полеты.

«И в этом есть необходимость, ведь в 2019 году военнослужащие-летчики Росгвардии совершили около 2,5 тысяч полетов с общим налетом 902 часа», — подчеркнули в Росгвардии.