Священнослужитель заявил, что вакцинация может «повредить образ Бога в человеке». Комментарий РПЦ

Наместник Соловецкого монастыря Порфирий заявил, что вакцинация от COVID-19 может изменить человеческий геном, тем самым повредив в нем образ Бога.

«Вакцина — это генно-инженерный продукт, в нем содержатся белки матричных РНК и ДНК. Эти агенты встраиваются в геном человека, изменяют, модифицируют и редактируют его. В этом месте ответственно относящийся к своему спасению христианин должен остановиться. <…> что такое генетически модифицированный человек? В какой степени образ Божий остался в нем неповрежденным и кто может гарантировать, что это вмешательство не повлекло за собой необратимых повреждений в нашем образе Божьем?», — сказал священник.

По словам Порфирия, в вакцины встроены наночастицы металлов, которые «встраиваются в контур цифрового управления» человеком извне, пишет polit.ru.

РПЦ назвало «непрофессиональной и спорной информацией» слова наместника Соловецкого монастыря о том, что вакцинация от коронавируса может повредить «образ Бога в человеке», сообщает Znak.com.

«Владыка Порфирий — достойный монах и опытный наместник монастыря, но вопросы генетики не относятся к области его профессиональных знаний», — отметил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, прививаться или нет — каждый должен решать сам. Однако, заметил Легойда, на сегодняшний день вакцинация является единственным способом борьбы с ковидом.