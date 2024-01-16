Когда и где набрать
Согласно церковной традиции, вся вода в день Крещения и в сочельник считается освященной. Божью благодать получает вся стихия, а не отдельные источники воды или сосуды.
Обычная водопроводная вода в крещенскую ночь тоже становится святой — если набрать ее ночью 19 января, то пользоваться ей можно целый год или даже дольше.
В крупных храмах крещенскую воду раздают с 18 января. В церквях поменьше за ней можно прийти после Литургии или на Всенощное бдение.Также в России есть более сотни святых источников, рядом с которыми стоят церкви или часовни. Верующие посещают их круглый год, но особенно популярны они становятся в Крещенский сочельник и сам праздник.
Специалисты лаборатории питьевого водоснабжения Института им. Сысина провели исследование, в ходе которого наблюдали за свойствами воды за несколько дней до Крещения. Уже с 17 января в ней изменилось количество ион-радикалов и уровень pH.
Сколько можно набирать
Четких указаний на то, сколько крещенской воды допускается набрать, нет. Набирать ее дома из-под крана можно сколько угодно, но в специально отведенных для этого местах не стоит жадничать и приезжать с гигантскими канистрами. Бутылки объемом около 1 л. будет достаточно. Считается, что даже небольшое количество святой воды обладает большой силой.
Сколько хранят воду
Считается, что освященная вода, в отличие от обычной, долго не портится.
Святая вода может десятилетиями и при этом сохранять свежесть. Поэтому прошлогоднюю крещенскую воду можно пить, поливать растения ею растения и умываться.
Однако святую воду нельзя выливать в раковину или выплескивать в форточку.
Обычно у верующих она долго не хранится: ведь ее можно употреблять внутрь, умываться ею и окроплять жилье. В этом и заключается смысл крещенской воды: вовлечение человека в общение с Богом.
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