Святая вода полилась из кранов в Севастополе, сообщил губернатор: «Ни в одном городе такого нет»

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что после Крещения Господня к жителям города по трубам пошла святая вода, сообщает НТС .

Ранее в Чернореченское водохранилище трижды окунули освященный Божественной благодатью православный крест.

«Можно открыть кран и из него будет литься святая вода. Ни в одном городе России такого нет. Потому что все воды Чернореченского водохранилища — нашего главного источника водоснабжения, сегодня стали святыми после службы», — подчеркнул Развозжаев.

Представители севастопольского водоканала отметили, что после церковного обряда освященная вода через несколько часов попала по трубам во все дома жителей города.

Развожаев заверил севастопольцев, что святой воды хватит всем и надолго. Так что запасы делать не стоит.

«56 миллионов метров кубических сегодня в Чернореченском водохранилище. И это значит, что в принципе при потреблении даже максимальном, которое в летний период происходит, мы обеспечены практически до конца 2024 года — это если считать, что больше ни капли воды в Чернореченское водохранилище не попадет», — пояснил губернатор.

Напомним, в Барнауле тоже провели чин великого освящения воды, однако обряд произошел на реке, а не на водохранилище.