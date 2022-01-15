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Жизнь

Святочную вечерку проведут в музее Барнаула

15 января в 16:00 в Государственном художественном музее Алтайского края (улица Максима Горького, 16) начнется святочная вечерка.

Святочная вечерка.
Святочная вечерка.
barnaul.org

На ней гости музея смогут окунуться в атмосферу веселья и народных забав, услышать и спеть рождественские песнопения и колядки, столкнуться с традиционными ряжеными персонажами.

В кратком представлении вертепного театра перед зрителем предстанут странички библейской истории, сообщает пресс-слудба мэрии.

Святочный период открывается праздником Рождества Христова, включает в себя празднование старого Нового года и заканчивается в канун Крещения Господня, напомнили в Министерстве культуры Алтайского края. Главным увеселением молодежи в этот период были святочные вечерки.

Святочные вечерки были посвящены обыгрыванию молодых пар, после чего начинался мясоед — пора свадеб.

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