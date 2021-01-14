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Жизнь

Связанную с экс-депутатом компанию заподозрили в хищении 113 млн при реконструкции больницы

В Красноярске возбудили уголовное дело по факту хищений при поставках медицинского оборудования в краевую больницу, сообщает ТАСС.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Дело, связанное с хищениями при поставках медоборудования при реконструкции больницы, возбудили по статье «мошенничество».

Сумму пропавших средств оценили в 113 млн рублей. Примечательно, что поставками занималась компания «Сибиряк», связанная с экс-депутатом Владимиром Егоровым.

«Дело возбуждено в отношении Сергея Вакуленко, руководителя субподрядных организаций, которые занимались поставками медицинского оборудования», — рассказали источники агентства.

Контракт с «Сибиряком» на поставку оборудования заключило в 2018 году местное Управление капитального строительства.

По версии следствия, Вакуленко, руководивший субподрядными организациями «Стройтекс» и «Красмедсервис», заменял оборудование на дешевое. Часть техники, по заключению Росздравнадзора, могла угрожать здоровью людей.

Обыски прошли также в доме исполнительного директора «Сибиряка» Константина Егорова — сына гендиректора компании, и экс-депутата горсовета Красноярска Владимира Егорова.

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