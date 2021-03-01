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1 марта
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Жизнь

Сюда не приедет премьер-министр: жители Бийска показали разваливающуюся школу с оголенными трубами

Жительница Бийска показала фотографии из школы № 31, которая находится в аварийном состоянии. Женщина не понимает, как в таком учебном заведении могут учиться дети.

Жители Бийска показали ужасающее состояние местной школы
Жители Бийска показали ужасающее состояние местной школы
instagram.com/chp.biysk/

Фотографии опубликовал паблик в Instagram «ЧП Бийск».

«Школа в аварийном состоянии, вся в трещинах и стяжках, в столовой окна закрыты спортивными матами, чтобы не дуло! Раздевалок нет, температурный режим не соблюдается! Как может комиссия принимать такую школу?», — возмущается жительница города.

На фотографиях можно увидеть, что деревянный пол в спортивном зале местами в дырах, отопительные трубы под полом ничем не прикрыты, со стен на лестнице кусками осыпается краска, а сами стены — в трещинах.

Комментаторы негодование жительницы наукограда полностью разделили.

«Одно крыло этой школы закрыто, куда смотрит комиссия которая принимает школы в начале учебного года», «Как ее принимают, одному богу известно, как можно подписать документы что школа пригодна, если 60, а то и 70% школы просто перекрыто», «Эту школу еще не закрыли? Это еще я училась в ней, и уже она развивалась, а это было 20 лет назад», — написали они.

В посте женщине от лица администрации города ответили, что на эту школу уже разработан план строительства и разыскиваются средства.

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