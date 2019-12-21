«Сюрприз Алтая» и «Моя дорогая». Чем славился и почему закрылся Барнаульский ликеро-водочный завод

21 декабря 1899 года в Барнауле построили казенный винный очистный склад. В 1902 склад начал давать продукцию, а уже в 1909 считался одним из самых крупных в Западной Сибири.
За год на складе производили более 500 тыс. ведер водки.
Здание построили по английскому проекту. Комплекс завода располагался на окраине города между заимкой Игумнова и кладбищем (сейчас — парк «Изумрудный»). Он состоял из спиртохранилища, складов, конюшен, угольного завода, мастерских и жилого дома, уточняет wikipedia.org.
Склад послужил основой для современного Барнаульского ликеро-водочного завода. Он работал много лет и производил около 60 наименований ликеро-водочной продукции: водки, горькие и сладкие настойки, бальзамы.
Особая гордость предприятия — разработанные специалистами фирменные водки: «Белуха», «Колывань», «Сюрприз Алтая», «Моя дорогая», «Скифский курган» и др. Помимо алкогольной продукции завод производил лимонад, минеральную воду и вафельные торты. Часть продукции шла на экспорт.
В 2006 году завод прошел процедуру банкротства, сообщает rospms.ru. В апреле 2009 года имущество БЛВЗ выставили на торги.
Анна Карпова