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Жизнь

«Сюрприз Алтая» и «Моя дорогая». Чем славился и почему закрылся Барнаульский ликеро-водочный завод

120 лет назад в Барнауле построили Барнаульский ликеро-водочный завод. Где он располагался, какой доход приносил и что производил помимо алкоголя — в обзорном материале altapress.ru.

Спиртохранилище на БЛВЗ.
Спиртохранилище на БЛВЗ.
ПСК "Строительная перспектива"

21 декабря 1899 года в Барнауле построили казенный винный очистный склад. В 1902 склад начал давать продукцию, а уже в 1909 считался одним из самых крупных в Западной Сибири.

За год на складе производили более 500 тыс. ведер водки.

Здание построили по английскому проекту. Комплекс завода располагался на окраине города между заимкой Игумнова и кладбищем (сейчас — парк «Изумрудный»). Он состоял из спиртохранилища, складов, конюшен, угольного завода, мастерских и жилого дома, уточняет wikipedia.org.

Еще недавно БЛВЗ рекламировался в самых лучших местах Барнаула.
Еще недавно БЛВЗ рекламировался в самых лучших местах Барнаула.
Михаил Хаустов

Склад послужил основой для современного Барнаульского ликеро-водочного завода. Он работал много лет и производил около 60 наименований ликеро-водочной продукции: водки, горькие и сладкие настойки, бальзамы.

Особая гордость предприятия — разработанные специалистами фирменные водки: «Белуха», «Колывань», «Сюрприз Алтая», «Моя дорогая», «Скифский курган» и др. Помимо алкогольной продукции завод производил лимонад, минеральную воду и вафельные торты. Часть продукции шла на экспорт.

В 2006 году завод прошел процедуру банкротства, сообщает rospms.ru. В апреле 2009 года имущество БЛВЗ выставили на торги.

Анна Карпова

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