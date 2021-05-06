Сюрприз будет: неконтролируемая китайская ракета в выходные может упасть на Землю

Китайская тяжелая ракета-носитель Long March 5B, вышедшая из-под контроля после запуска, может в ближайшие выходные войти в атмосферу и упасть на Землю, сообщает « Интерфакс ».

По словам представителя Пентагона Майка Ховарда, назвать координаты падения ракеты на Землю пока невозможно.

По данным космического командования, она войдет в атмосферу «в районе 8 мая», отметил он.

«Точное место входа ракеты в атмосферу Земли может быть определено только за несколько часов до него», — сказал Ховард.

Что произошло

Китай 29 апреля запустил на орбиту базовый модуль своей будущей космической станции с помощью тяжелой ракеты-носителя Long March 5B («Чанчжэн-5В») массой 22 тонны, пишут «Известия».

С орбиты сошла вторая ступень весом 18 тонн. Теперь ракета свободно вращается вокруг Земли со скоростью 27,6 тысячи километров в час, постепенно снижаясь. Предполагается, что часть конструкции исчезнет в плотных слоях атмосферы.

Несгораемые элементы могут достигнуть земной поверхности.

По словам американских экспертов, точно определить, куда могут направляться обломки, в данный момент практически невозможно из-за скорости, с которой летит ракета, пишет bfm.ru. Даже небольшие изменения обстоятельств резко меняют ее траекторию.

В «Роскосмосе» заявили, что рисков для России из-за падения китайской ракеты нет.