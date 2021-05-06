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Жизнь

Сюрприз будет: неконтролируемая китайская ракета в выходные может упасть на Землю

Китайская тяжелая ракета-носитель Long March 5B, вышедшая из-под контроля после запуска, может в ближайшие выходные войти в атмосферу и упасть на Землю, сообщает «Интерфакс».

Земля из космоса. МКС.
Земля из космоса. МКС.
СС0

По словам представителя Пентагона Майка Ховарда, назвать координаты падения ракеты на Землю пока невозможно.

По данным космического командования, она войдет в атмосферу «в районе 8 мая», отметил он.

«Точное место входа ракеты в атмосферу Земли может быть определено только за несколько часов до него», — сказал Ховард.

Что произошло

Китай 29 апреля запустил на орбиту базовый модуль своей будущей космической станции с помощью тяжелой ракеты-носителя Long March 5B («Чанчжэн-5В») массой 22 тонны, пишут «Известия».

С орбиты сошла вторая ступень весом 18 тонн. Теперь ракета свободно вращается вокруг Земли со скоростью 27,6 тысячи километров в час, постепенно снижаясь. Предполагается, что часть конструкции исчезнет в плотных слоях атмосферы.

Несгораемые элементы могут достигнуть земной поверхности.

По словам американских экспертов, точно определить, куда могут направляться обломки, в данный момент практически невозможно из-за скорости, с которой летит ракета, пишет bfm.ru. Даже небольшие изменения обстоятельств резко меняют ее траекторию.

В «Роскосмосе» заявили, что рисков для России из-за падения китайской ракеты нет.

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