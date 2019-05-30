Та еще ночка. МЧС предупреждает о погоде 31 мая

В Алтайском крае в ночь на 31 мая ожидаются дожди, грозы, местами в восточных и предгорных районах сильные дожди, град, усиление ветра до 17−22м/с. Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает о правилах безопасности, соблюдение которых поможет не допустить беды.

По краю

Днем 31 мая в отдельных районах дождь, гроза. Температура воздуха до +18−23 градуса. Ветер западный 7−12м/с, местами порывы 15−20м/с.

1 июня на большей части территории Алтайского края будет идти дождь, гроза, при грозе местами сильный дождь, град. Температура воздуха до +22. Ветер северо-западный, 5−10 м/с, местами порывы 11−16 м/с

В Барнауле

Ночью 31 мая в Барнауле дождь возможно с грозой. Днем до +20 градусов, без осадков, ветер западный, 7−12 м/с.

1 июня ожидаются дождь с грозой, ветер северо-западный, 5−10 м/с порывы до 11−16 м/. Температура воздуха до +20 градусов.

МЧС советует

При граде следует по возможности не выходите на улицу, в помещении держитесь дальше от окон. На улице лучше укрыться в капитальном строении, а не под деревьями, т.к. велик риск попадания в них молнии. Автомобилистам рекомендовано припарковаться на обочине.

Сильный ветер лучше переждать в капитальном строении. На улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдать скоростной режим и дистанцию от других участников движения.

При грозе нужно припарковаться так как в таких условиях ухудшается видимость на дороге и сцепление с полотном. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить.