Табачная компания Imperial Brands приостанавливает деятельность в России

Британская табачная компания Imperial Brands приостанавливает продажи и производство в России в связи с ситуацией вокруг Украины, говорится в заявлении на сайте.

«В связи с последними событиями сегодня мы приостановили все операции в России. Речь идет об остановке производства на нашем заводе в Волгограде и прекращении всей деятельности по продажам и маркетингу», — говорится в сообщении Imperial Brands.

Сотрудникам компании продолжат выплачивать зарплату на время приостановки работы.

При этом в компании подчеркнули, что Россия и Украина — относительно небольшие рынки, на которые в общей сложности приходится около 2% чистой выручки.

Компании принадлежат следующие марки сигарет: Winston, Davidoff, West, P&S, Gauloises, JPS, Fine и другие.