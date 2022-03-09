9 марта
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Жизнь

Табачная компания Imperial Brands приостанавливает деятельность в России

Британская табачная компания Imperial Brands приостанавливает продажи и производство в России в связи с ситуацией вокруг Украины, говорится в заявлении на сайте.

Дым. Курение. Вейп.
Дым. Курение. Вейп.
СС0.

«В связи с последними событиями сегодня мы приостановили все операции в России. Речь идет об остановке производства на нашем заводе в Волгограде и прекращении всей деятельности по продажам и маркетингу», — говорится в сообщении Imperial Brands.

Сотрудникам компании продолжат выплачивать зарплату на время приостановки работы.

При этом в компании подчеркнули, что Россия и Украина — относительно небольшие рынки, на которые в общей сложности приходится около 2% чистой выручки.

Компании принадлежат следующие марки сигарет: Winston, Davidoff, West, P&S, Gauloises, JPS, Fine и другие.

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