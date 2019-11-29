Табаков рассказал о секс-съемках и скандале с Кристиной Асмус

Кристина Асмус подверглась нападкам после съемок в постельной сцене в фильме «Текст». Ее коллега Павел Табаков поддержал актрису, сказав, что она и ее партнер Иван Янковский отлично отработали сцену, если она вызвала такой резонанс, пишет ТВЦ.

Фильм «Текст» Клима Шипенко вышел на экраны 24 октября. Асмус обвинли в безнравственности, а ее мужа Гарика Харламова — в мягкотелости, мол, не предостерег супругу от «падения».

«Мы не спим с чужими женами и мужьями. Если секс на экране выглядит правдоподобно, то это хорошая актерская игра и талантливая съемочная группы», — сказал в защиту актрисы Павел Табаков.

24-летнему актеру тоже приходилось раздеваться перед камерой. Он признался, что ему нравится сниматься в постельных сценах, хотя гонорар не зависит от числа «голых» дублей.

Табаков рассказал, что актеры всегда обговаривают такие сцены с режиссерами. Зачастую они репетируют в одежде, а после команды «Мотор!» на съемочной площадке остается минимальное количество людей.

Иногда артисты работают со специальными накладками на интимных местах. Если позволяет бюджет, то режиссер задействует компьютерную графику.