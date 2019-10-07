Таежные каникулы Путина. Опубликована «кремлевская фотосессия» президентского отдыха в горах

И хоть в официальном сообщении Кремля не указывается, в каком регионе побывал Путин, хакасские СМИ по ландшафту определили — Тува. Короткий, но информативный пост главы Тувы Шолбана Кара-оола на страницах сразу в нескольких соцсетях: «Наш президент, он настоящий, потому и щемящая красота тувинской тайги каждый год манит и ждет».
Впрочем, в этой республике глава государства уже традиционно проводит несколько дней в конце лета или в осеннюю пору. Как в этом году, например.
Второе пришествие бабьего лета в сибирский регион наверняка украсило походы по горам, поиски грибов, брусники, пикник. Как и всегда, главу государства сопровождал друг — глава Минобороны Сергей Шойгу.
В Туве 12 лет назад Владимир Путин, Сергей Шойгу и князь Монако Альбер II в Туве совершили 48-километровый сплав по Енисею.
Сначала команду туристов доставили вертолетами в верховья реки, а потом начался сплав.
«Лодки в ходе сплава два раза садились на пороги, сплавляющимся приходилось сходить и сталкивать их руками», —. сообщала пресс-служба Кремля.
Президент РФ и князь Монако ловили рыбу, забрели к староверам.
И посмотрели выступление национального тувинского коллектива.
Помимо таежных мест Тувы, Владимир Путин бывал в Алтайском крае, Республике Алтай, Хакасии, Красноярском крае. Однажды в Горный Алтай даже «нагрянул» экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, по сообщениям, тоже друг российского лидера.
Что-то влечет главу государства в глушь, тайгу и староверам…