Таежные каникулы Путина. Опубликована «кремлевская фотосессия» президентского отдыха в горах

7 октября президент РФ Владимир Путин отмечает день рождения. Судя по сообщениям пресс-службы Кремля, глава государства в канун торжества побывал в сибирской тайге с друзьями. Прямо из субтропического Сочи российский лидер прибыл в таежную глушь.

И хоть в официальном сообщении Кремля не указывается, в каком регионе побывал Путин, хакасские СМИ по ландшафту определили — Тува. Короткий, но информативный пост главы Тувы Шолбана Кара-оола на страницах сразу в нескольких соцсетях: «Наш президент, он настоящий, потому и щемящая красота тувинской тайги каждый год манит и ждет».

Впрочем, в этой республике глава государства уже традиционно проводит несколько дней в конце лета или в осеннюю пору. Как в этом году, например.

Второе пришествие бабьего лета в сибирский регион наверняка украсило походы по горам, поиски грибов, брусники, пикник. Как и всегда, главу государства сопровождал друг — глава Минобороны Сергей Шойгу.

В Туве 12 лет назад Владимир Путин, Сергей Шойгу и князь Монако Альбер II в Туве совершили 48-километровый сплав по Енисею.

Отдых в Туве Путина с князем Монако , 2007 год. kremlin.ru

Сначала команду туристов доставили вертолетами в верховья реки, а потом начался сплав.

«Лодки в ходе сплава два раза садились на пороги, сплавляющимся приходилось сходить и сталкивать их руками», —. сообщала пресс-служба Кремля.

Отдых в Туве Путина с князем Монако , 2007 год. kremlin.ru

Президент РФ и князь Монако ловили рыбу, забрели к староверам.

Отдых в Туве Путина с князем Монако , 2007 год. kremlin.ru

И посмотрели выступление национального тувинского коллектива.

Отдых в Туве Путина с князем Монако , 2007 год. kremlin.ru

Помимо таежных мест Тувы, Владимир Путин бывал в Алтайском крае, Республике Алтай, Хакасии, Красноярском крае. Однажды в Горный Алтай даже «нагрянул» экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, по сообщениям, тоже друг российского лидера.

Что-то влечет главу государства в глушь, тайгу и староверам…