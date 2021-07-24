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Жизнь

Таинственный 2400-летний «болотный человек» трапезничал кашей и рыбой

Группа ученых проанализировала содержимое кишечника знаменитого человека из Толлунда, чтобы определить, что этот мужчина, живший 2400 лет назад, ел перед смертью.

Рыба-гроб
Рыба-гроб
Robert Zugaro/Victoria Museums/CSIRO

Исследователи изучили кишечник человека и пришли к выводу, что последний раз он ел примерно за 12−24 часа до смерти, пишет polit.ru.

Как оказалось, человек из Толлунда ел кашу из ячменя, семян льна и горца развесистого. Съел он и немного рыбы. Исследователи также обнаружили, что человек из Толлунда был заражен тремя видами паразитов, включая ленточных червей.

Криминал

Человек из Толлунда — один из самых знаменитых «болотных людей», как называют тела, сохранившиеся в толще торфяных болот.

Хорошо сохранившееся тело Толлунда было впервые извлечено из торфяного болота в Дании в 1950 году. Останки настолько хорошо сохранились, что власти сначала заподозрили, что человек был жертвой недавнего убийства, и привлекли к расследованию полицию.

Он был повешен или задушен (на шее сохранилось петля из кожаной веревки). Затем его аккуратно похоронили на левом боку в позе спящего. Предполагается, что он был принесен в жертву, возможно, для обеспечения плодородия.

Древние тела

На данный момент в болотах стран Европы — преимущественно в Германии, Дании, Нидерландах, Великобритании и Польше — археологами найдены несколько сот древних тел.

Такие находки интересны для исследователей тем, что в условиях торфяников разложение органики замедляется и в руки ученых попадают тела древних людей с сохранившимися кожными покровами и внутренними органами.

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