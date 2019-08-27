«Так пахла моя бабушка». Кто и зачем открыл магазин советской парфюмерии в Барнауле

«Некоторые думают, что я ограбил склад, кем-то брошенный годах в семидесятых», — говорит Игорь Шиповалов, создатель магазина «Главпарфюмер» в Барнауле. Там продаются легендарные советские ароматы — «Красная Москва», «Шипр» и другие. Игорь рассказал altapress.ru, почему необычный магазин привлекает не только бабушек, а российские духи — это достойный выбор для мужчин и женщин любого возраста.

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Мода на советское превратилась в бизнес

«Когда я говорю, что мне нравится „Красная Москва“, друзья шутят, что это старость», — рассказывает Игорь Шиповалов. Ему 33 года, и большую часть жизни он проработал журналистом на телевидении — в Барнауле, Москве и Норильске.

Четыре года назад он открыл кофейню Trendy. Но недавно решил продать этот бизнес и заняться чем-то другим. «С одной стороны, надоело, а с другой — я понимал, что для развития сети нужны серьезные инвестиции, которых не было», — объясняет Игорь.

Полтора месяца предприниматель провел в отпуске, размышляя, чем бы заняться, — не придумал. Какое-то время продвигал аккаунты в соцсетях и просматривал сайты объявлений в поисках помещения.

И однажды нашел — сдавался офис на ул. Молодежной по очень привлекательной цене. Через четыре часа договор с собственником был заключен. В конце апреля 2019 года открылся «Главпарфюмер».

Игорь Шиповалов , владелец магазина ретропарфюмерии «Главпарфюмер». Дмитрий Лямзин

Игорь Шиповалов,

владелец магазина «Главпарфюмер»:

Я понимал, что сделаю магазин российской парфюмерии, буду продавать ретроароматы. Эта тема давно присутствовала в моей жизни. Несколько лет назад в Москве я купил себе туалетную воду «Новой зари» — Man Energy Green. Она мне нравилась. Потом увлекся селективной парфюмерией. Еще у меня был полезный опыт в этой сфере — я помогал брату открывать бутик Yves Rocher в Норильске.

Не последнюю роль в появлении идеи для нового бизнеса сыграла мода на все советское.

Игорь Шиповалов,

владелец магазина «Главпарфюмер»:

Многие предприниматели сейчас пытаются заработать на этом хайпе, я тоже размышлял в таком ключе. Но реальность оказалась намного сложнее, глубже и многограннее. Я не ожидал того, с чем предстоит столкнуться.

Приходят в магазин как в музей

Пожилая женщина спросила, есть ли в магазине туалетная вода «Ландыш серебристый». Ей дали блоттер с парфюмом, она закрыла глаза, сделала вдох и чуть не расплакалась. «Моя бабушка — это она. Ее запах», — выдохнула женщина.

Во время Великой Отечественной войны семья ее бабушки жила на Северном Кавказе. Естественно, ни о каких духах тогда речи не было, но ведь хотелось! Девушки по весне срывали ландыши, заливали их спиртом, настаивали, а потом душились. Всю оставшуюся жизнь бабушка гостьи «Главпарфюмера» оставалась поклонницей аромата «Ландыш серебристый». Женщина, конечно же, купила себе флакон.

Магазин ретропарфюмерии «Главпарфюмер». Дмитрий Лямзин

Игорь Шиповалов,

владелец магазина «Главпарфюмер»:

И так бывает почти каждый день. Когда я сам стою за прилавком и общаюсь с клиентами, вижу в их глазах, как годы «перематываются» назад, словно кинопленка. Они вспоминают какие-то истории, связанные с ароматами. Многие приходят к нам, как в музей. Слушают духи и рассказывают о первом свидании, рождении детей, прогулках с друзьями, давно умерших родственниках и старой жизни, от которой почти ничего не осталось.

В ассортименте «Главпарфюмера» около 500 ароматов. Все они размещаются на маленькой площади в 18 квадратных метров. Покупателям бывает сложно сориентироваться в них самостоятельно. Люди извлекают из памяти названия старого парфюма с большим трудом — за годы они затерялись среди Kenzo, Chanel и Dior.

Игорь Шиповалов,

владелец магазина «Главпарфюмер»:

Пришла как-то женщина, стоит, смотрит сквозь витрину и говорит: «Как же, как же они назывались?.. Духи такие были в синеньком флакончике…» А я уже понимаю, о чем она говорит. Ведь стоит и смотрит прямо на них. Говорю: «Быть может»? (это название аромата). «Да-да-да, точно, «Быть может»!" — отвечает она. «Так вот же они», — показываю флакон. «Ого, их еще выпускают?!».

Это становится открытием для многих — оказывается, легендарные советские ароматы выпускаются и в 2019 году. Московский завод «Новая заря», который их производил раньше, работает и сейчас, у него даже есть сеть фирменных магазинов, которые открываются по франшизе.

Польское предприятие Miraculum (Краков) почти со столетней историей до сих пор производит легендарные духи Pani Walewska, хит 1970−1980-х годов. А в Латвии и сегодня делают когда-то горячо любимые ароматы Dzintars.

Игорь Шиповалов,

владелец магазина «Главпарфюмер»:

Некоторые думают, что я продаю ретропарфюмерию. Предполагают, что мне достался какой-нибудь заброшенный склад под Бийском. И вот теперь распродаю его запасы. Есть и другая категория покупателей — они считают, что это продукция из Китая. Слушают ароматы, и все им не то, не как раньше. Уходят недовольные. Но многие узнают старые духи и искренне радуются новой встрече с ними.

Магазин ретропарфюмерии «Главпарфюмер». Дмитрий Лямзин

Почему парфюм из России заслуживает внимания

«Главпарфюмер» заключил прямые контракты со всеми производителями, чью продукцию реализует. Предприниматель принципиально не сотрудничает с дистрибьюторами, он хочет быть уверенным, что продает подлинники, а не подделки.

Игорь Шиповалов,

владелец магазина «Главпарфюмер»:

Компоненты, из которых производятся российские духи, сейчас совсем другие. Фабрики закупают их во Франции — то есть качество сырья высокое. Однако некоторые ингредиенты теперь заменили искусственными на всех заводах. Это связано в первую очередь с защитой природы. Чтобы получить ту же амбру, надо убить кита. Конечно, такие изменения накладывают определенный отпечаток на ароматы. Но все равно они очень сильно похожи на советские.

Игорь отмечает, что молодежь тоже проявляет интерес к магазину. Во-первых, потому, что стоят ароматы недорого. Цена парфюмерной воды — в пределах 300 рублей.

Во-вторых, молодым людям интересна мода на советское, и они способны воспринимать ароматы без стереотипов, которые есть у 30−40-летних. Именно для этой аудитории советский парфюм пахнет нафталином — их детство и юность пришлась на 1990-е, когда отвергали достижения Союза.

Магазин ретропарфюмерии «Главпарфюмер». Дмитрий Лямзин

В-третьих, парфюмерия, созданная в СССР, действительно качественная, она получала мировое признание на различных престижных выставках — это исторический факт. Игорь Шиповалов уверен, что к ней просто нужно привыкнуть, «разносить» ее, войти во вкус.

Игорь Шиповалов,

владелец магазина «Главпарфюмер»:

Одна моя знакомая, молодая девушка, купила «Красную Москву» специально на корпоратив с дресс-кодом black tie (предполагает вечерние платья у женщин и смокинги либо строгие костюмы у мужчин). Сказала, что переслушала множество ароматов и не нашла ничего более подходящего случаю.

Интересно, что ароматы российской фабрики Brocard, созданной 25 лет назад, периодически попадают в парфюмерные обзоры модных журналов — они соседствуют рядом с парфюмом за 6−8 тыс. рублей, хотя сами стоят около 300 рублей. Одна из популярных линеек — «Ароматы природы». В ней воссозданы запахи дачного и деревенского детства современных взрослых — травы, ягод и даже помидорной ботвы. Они тоже продаются в «Главпарфюмере».

Бренды есть , а стиля нет

Одна из проблем российской парфюмерии — отсутствие маркетинга, соответствующего времени. Фабрика «Новая заря» производит продукцию под брендами, известными нескольким поколениям, они вызывают эмоции, на них есть отклик, однако продвижением в актуальном формате никто не занимается.

Игорь Шиповалов,

владелец магазина «Главпарфюмер»:

Я думал, не открыть ли отдел «Новой зари» по франшизе, но отказался от этого. Одна из причин — не нравится визуальное решение. Рекламными баннерами, которые присылали с завода, я тоже не стал пользоваться. Мой дизайнер создает свои.

Магазин ретропарфюмерии «Главпарфюмер». Дмитрий Лямзин

Игорь Шиповалов иногда представляет, что бы случилось, если бы завод запустил рекламную кампанию «Красной Москвы» на федеральных каналах или хотя бы в наружной рекламе. Он не сомневается, что бренд пережил бы новое рождение.

Помимо фирменных отделов «Новой зари» парфюмом с советской историей сейчас торгуют на нескольких площадках — в интернет-магазинах, отделах косметики и бытовой химии, киосках с прессой и магазинах «всего подряд». Там духи Dzintars и Pani Walewska соседствуют с нижним бельем, колготками, канцелярией и дихлофосом. Разумеется, это не идет им на пользу.

Игорь Шиповалов по сути создал новый формат парфюмерного магазина, в котором почившие, казалось бы, ароматы вновь получили должный уровень уважения и достойное торговое оформление.

Не бизнес , а авантюра

Название для магазина предприниматель нашел на советских плакатах. Главпарфюмер — так в СССР называлось ведомство, которое управляло всеми производствами духов, косметики и мыла.

Выяснилось, что это наименование свободно — торговая марка не зарегистрирована, домены в интернете тоже не заняты. Барнаульский бизнесмен среагировал быстро — подал документы в Роспатент и купил адреса для будущего сайта.

Сейчас магазин уже окупает текущие расходы, а о возвращении инвестиций говорить пока рано. Игорь Шиповалов признает, что время для открытия было выбрано не самое удачное — перед «мертвым» летним сезоном.

Игорь Шиповалов , владелец магазина ретропарфюмерии «Главпарфюмер». Дмитрий Лямзин

Тем не менее даже в таких условиях «Главпарфюмер» явно вызвал интерес и уже приобрел постоянных покупателей. Рекламируется он только в соцсетях и на сайтах объявлений.

Бизнесмен надеется на осень и сезон праздников, ведь собрать подарочную корзину в «Главпарфюмере» можно раза в три дешевле, чем в крупных сетях косметики и духов. Магазин кроме парфюма продает косметические линии интересных российских марок, которыми в Барнауле больше никто не занимается.

Игорь Шиповалов,

владелец магазина «Главпарфюмер»:

Честно признаюсь, я не просчитывал, когда верну свои вложения. Этот магазин по сути был некой авантюрой — я не знал, пойдет или нет. Сейчас у меня просят открыть уже второй магазин где-нибудь на ул. Балтийской. Но для этого нужно заработать денег. У меня нет планов по захвату мира, мне интересно развиваться в Барнауле и показать жителям нашего города, что российская парфюмерия достойна их внимания.

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