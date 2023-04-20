Так точно! Обеспечение военных пенсионеров Алтайского края льготными лекарствами под контролем военной прокуратуры ЦВО

Обращение депутата Госдумы Александра Терентьева в военную прокуратуру ЦВО позволило не только обеспечить бесперебойное снабжение льготными медикаментами военных пенсионеров, но и поднять вопрос дополнительного финансирования. По официальным данным на 2023 год для обеспечения лекарствами данной льготной категории в крае заключен госконтракт на 11 млн рублей. Министерство обороны РФ сообщило, что прорабатывается вопрос дополнительного финансирования.

Напомним, Александр Терентьев узнал, что с обеспечением льготными лекарствами ветеранов военной службы на территории края есть проблемы и довольно серьёзные, в начале декабря прошлого года. О сложившейся ситуации депутату рассказали на личном приеме представители АКОО ветеранов Барнаульского высшего военного авиационного училища летчиков им. Главного маршала авиации К.А. Вершинина и попросили у народного избранника содействия в наведении порядка. Со слов заявителей препараты выдавались не в полном объёме — только за первый квартал, а потом сотрудники аптек ссылаются на отсутствие денег из Минобороны. Особо настойчивые льготники выбивали препараты через краевой Минздрав.

Депутатские запросы были направлены и в Министерство обороны РФ, и в краевой Минздрав, а также в прокуратуру Алтайского края и военную прокуратуру Центрального военного округа. В ходе разбирательств выяснилось, что в 2022 году, действительно, были допущены «нарушения прав проживающих на территории Алтайского края военных пенсионеров на своевременное получение необходимых медицинских препаратов», — говорится в ответе надзорного ведомства. Врио начальника военно-медицинского управления ЦВО получил представление, которое было реализовано.

Уже в середине декабря с КГБУЗ «Городская поликлиника № 10» (г. Барнаул) был заключен государственный контракт на сумму 11 млн рублей. Как сообщил заявитель в своем письме с благодарностью Александру Терентьеву за помощь в решении их вопроса.

Благодаря Вашей принципиальной позиции, органами прокуратуры проведена работа, которая за незначительное время привела к нормализации сложившейся ситуации, — пишут военные пенсионеры.

Однако, это не единственная хорошая новость. Военно-медицинским управлением ЦВО был направлен запрос к вышестоящему руководству о выделении во втором полугодии дополнительных лимитов на эти цели. Главное военно-медицинское управление Министерства обороны РФ прорабатывает вопрос дополнительного финансирования в размере 6 млн рублей.