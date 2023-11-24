Такая работа: как энергетики возвращали свет в дома жителей края

«Сидим без света, у соседей сорвало крышу на доме, у нас в огород прилетела чья-то теплица», «Когда включат свет, кто-то знает?», «Не могу дозвониться до энергетиков, когда нам дадут свет?». Сотни таких сообщений заполнили ленты соцсетей и всевозможных мессенджеров в воскресенье и в понедельник.

На Алтае в эти дни бушевал небывалый ураган. Сорванные крыши, поваленные деревья, летающие остановки — было по-настоящему страшно. Больше всех досталось энергетикам. Причем, досталось во всех смыслах. Кто-то с пониманием относился к происходящему и терпеливо ждал свет в своем доме, а кто-то ругался и негодовал.

Тем временем в «Россети Сибирь» просто разрывало все каналы коммуникации. А во всех производственных отделениях филиала «Алтайэнерго» аварийно-восстановительные бригады оперативно принялись за работу, не дожидаясь, когда погода наладится.

За период, пока филиал находился в особом режиме работы, наш персонал ликвидировал 58 технологических нарушений на линиях 35 — 110 кВ, 310 — на линиях 6-10 кВ и больше полутора тысяч нарушений на подстанциях всех классов напряжения. Это колоссальный объем. Такого ураганного ветра в регионе не было более 40 лет, а таких серьезных последствий в сетевом комплексе края — никогда, — говорит начальник Центра управления сетями филиала «Алтайэнерго» Сергей Гомзяков.

Энергетики не прерывали работу ни на минуту. И днем и ночью под мощными порывами ветра, под дождем и снегом — велось восстановление поврежденных сетей и подстанций. Обрыв провода, срыв изолятора, схлест проводов, падение опор, сторонние предметы на ЛЭП, в том числе сломленные и принесенные ветром, из-за пределов охранных зон, деревья — основные причины отключения электричества. Там, где линии идут по лесу — их просто завалило елками и соснами. И это при том, что просеки здесь содержатся в должном состоянии.

Уже через несколько часов, после первых отключений, появились сообщения о восстановлении электроснабжения в отдельных территориях. Но ветер не прекращался и создавал нам все новые и новые проблемы. Отключилась подстанция в Заринске, которая питает весь город. Очень быстро мы запитали по резерву большую часть жителей. Погас практически весь пригород Барнаула. Троицкий, Целинный, Солтонский, Первомайский, Павловский, Бийский, Зональный, Топчихинский, Ребрихинский районы — были самыми проблемными. Но вообще, мы работали на всей территории края. Не было районов, которые не затронул ураган. Максимально использовали резервные источники снабжения электроэнергией (РИСЭ). От них были запитаны отдельные категории потребителей и социально значимые объекты, — продолжает Сергей Гомзяков.

К вечеру 19 ноября ветер стих и количество населенных пунктов, куда электроэнергия уже вернулась, наконец-то стало расти. За ночь энергетики восстановили все линии и подстанции высокого напряжения 110 и 35 кВ. Затем внимание переключили на распредсети 10-0,4 кВ. В некоторых населенных пунктах обрывы провода были просто в каждом пролете линии электропередачи. Жители ждали свет, а энергетики постепенно добирались до каждой проблемной точки. За время проведения аварийно-восстановительных работ заменили 252 опоры на линиях 6-10 кВ и 129 опор на сетях 0.4 кВ.

Всего в восстановлении электроснабжения участвовали 329 бригад «Алтайэнерго», в составе которых 1226 человек и 550 единиц техники. За время проведения аварийно-восстановительных работ энергетики вернули свет в 577 населенных пунктов Алтайского края!

Благодарность клиента за работу аварийных бригад «Алтайэнерго». Источник: компания «Россети Сибирь».