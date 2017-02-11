Такого никогда не было. Аномальная оттепель и снегопад установили новые погодные рекорды на Алтае

Небывалая жара

По словам синоптика, 8 и 9 февраля в крае были обновлены рекордные значения по положительным температурам воздуха.

Так, в эти дни термометры показывали в регионе в среднем +3…+8 градусов. В предгорьях было +10…+11 градусов, а в Белокурихе воздух прогрелся до +15 градусов.

В итоге 8 февраля температурные максимумы были зарегистрированы на 29 метеостанциях, а 9 февраля — на 26-ти.

Столь серьезное потепление 8 февраля побило рекорды 1944, 1970, 1993 и 2016 годов, а 9 февраля превзошло рекорды 1970, 2004, 2006 и 2015 годов.

В Барнауле также 8 и 9 февраля были зарегистрированы температурные максимумы за всю историю наблюдений. Так, в минувшую субботу в краевой столице столбики термометров достигали отметки в +5,7 градуса, а в воскресенье воздух прогрелся до +4,8 градуса.

Барнаул. Очистка снега. Анна Зайкова.

Месячная норма осадков

Любопытно, что снегопад, который прошел в Барнауле в ночь на 10 февраля, также оказался небывалым для краевой столицы.

На эту дату в городе также был поставлен рекорд — в региональном центре выпало 14 миллиметров осадков.

Людмила Сырых,

начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:

Это почти месячная норма, которая для февраля составляет 17 миллиметров. Прежний рекорд по количеству осадков в Барнауле на 10 февраля был зафиксирован в 1922 году и составил 10,7 миллиметра.

Напомним, что январь 2020 года в Алтайском крае также выдался теплым и очень снежным. В отдельные дни в регионе также были обновлены максимумы по этим показателям.