Такого тепла больше не будет. Снег, ветер и минусовые температуры обрушатся на Алтайский край

Синоптики предупреждают жителей Алтайского края о надвигающемся на регион похолодании, которое идет на смену непродолжительному, но запоминающемуся потеплению.

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, такого тепла, которое фиксировалось в крае накануне (местами температура поднялась до +23 градусов), уже не ожидается.

22 октября в крае ожидается падение температуры воздуха. Днем будет +10…+15 градусов, но в западных районах в связи с воздействием холодных фронтов западного циклона температура может опуститься до +5 градусов.

Также прогнозируются дожди и ветер, скорость которого при порывах будет достигать 19−23 метров в секунду.

Далее, с 23 по 26 октября в крае ожидается холодная погода с ночными температурами в пределах 0…-9 градусов.

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Днем температура воздуха будет балансировать с диапазоне 0…+7 градусов.

В этот период в крае прогнозируется дождь, мокрый снег. Кроме того, по словам Людмилы Сырах, местами по региону и вовсе может установиться временный, а в некоторых районах и постоянный снежный покров.

Что касается потепления, то оно ожидается в самом конце октября, но будет кратковременным и не столь существенным, как было накануне.