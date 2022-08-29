29 августа
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Жизнь

Такой разный Барнаул. Ответь на вопросы о любимом городе и получи вкусный приз

3 сентября Барнаулу исполняется 292 года. В честь этого праздника Барнаульский пивоваренный завод выпустил новинку — Cola в формате «no sugar» и проводит вкусный конкурс. Чтобы поучаствовать в нем, проходи тест altapress.ru, посвященный разным сферам жизни нашего города. Из тех, кто наберет наибольшее число баллов, мы рандомным образом выберем трех победителей. Каждый из них получит приз — напиток Cola от БПЗ. Попробовать его можно будет также на Дне города. Специальные площадки будут работать в Парке спорта и на площади Сахарова.

Буквы "Барнаул".
Буквы "Барнаул".
Анна Зайкова, altapress.ru

Для того чтобы пройти тест, отключите блокировщики рекламы (если они у вас установлены).

Принять участие в викторине можно с 29 августа по 4 сентября 2022 года включительно. Итоги — 5 сентября.

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