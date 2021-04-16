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Жизнь

Таксист из-за нескольких сотен «взял в заложники» семью с ребенком и опасно разогнался

В Новосибирской области семья записала на видео поездку с таксистом, попросившим больше денег, чем определил сервис, пишет Om1.ru.

Такси.
Такси.
unsplash.com

Водитель ждал пассажиров не там, где нужно, и сам отменил заказ. После согласился довезти до дома семью — женщина, мужчина и 13-летняя девочка.

«Выехали из поселка, ехали по лесу. Зашла речь об оплате, и с нас потребовали две тысячи рублей. Изначально в приложении стояла сумма 579 рублей. Мы отказались ехать за такую цену и попросили вернуть нас обратно. Нам отказали. Водитель начал требовать деньги, возвращать нас не хотел: „Либо выходите прямо тут, либо платите мне“», — рассказала девушка.

Отец заявил, что не будет платить. Тогда, по словам ребенка, водитель стал требовать деньги за поездку от пункта посадки до того места, где остановилась машина — в лесу.

«После очередного отказа он разогнался до высокой скорости, сопровождая все криками, что „убьемся лучше“ <…> Он не выпускал нас из машины и угрожал смертью и полицией. На выезде из леса мы с мамой выскочили из машины и отошли. Водитель начал орать на моего папу и требовать деньги», — описала девочка произошедшее.


После этого таксист уехал, а семья сделала новый заказ. В PR-службе «Яндекса» изданию пояснили, что инцидент случился не при заказе через агрегатор — водитель отменил поездку в приложении.

«По итогам разбора ситуации мы решили ограничить водителю доступ к заказам. Считаем, что водители, которые создают аварийные ситуации на дороге, не могут выполнять заказы нашего сервиса», — добавили в компании.

В соцсетях отметили, что семья должна была сразу выйти из машины после требования таксиста, а не накручивать водителя и не ждать трагедии.

«Им же несколько раз сказали. Видят, что водила на взводе, ну выйдите и закажите другую машину, но нет, ждут пока он окончательно выйдет из себя и намотает всех на столб», — дали совет в комментариях к видео в паблике «Новосибирская служба эвакуации „АСТ-54“».

Ранее в Москве таксист изнасиловал в машине пассажирку — пьяная женщина разомлела и заснула во время поездки, а проснулась во время процесса.

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