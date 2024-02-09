Таксист распылил в лицо беременной женщине и ребенку газовый баллон

Нападение произошло на парковке торгово-развлекательного центра.

О состоянии пятилетнего ребенка и беременной женщины неизвестно.

Обстоятельства происшествия выясняют.

Ранее барнаульский таксист накинулся на женщину с детьми.

Женщина с двумя детьми возвращалась домой поздно и вызвала такси. Поездка не задалась с самого начала: водитель превышал скорость и провоцировал конфликт, а оплату он попросил перечислить третьему лицу.

Когда семья вышла из автомобиля, пассажирка сделала замечание и хлопнула дверью. После этого таксист схватил ее за волосы и начал кричать.

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