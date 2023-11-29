Таксисты оказались самой оплачиваемой рабочей специальностью в Барнауле

Специалисты проанализировали данные о доходах популярных рабочих профессий и выделили топ специальностей с самым большим заработком. Для этого пришлось проанализировать 782 тыс. вакансий по всей стране и в частности по Барнаулу, опубликованных в 2023 году.

Больше, чем в мегаполисах

Выяснилось, что самый высокий доход среди рабочих специальностей в России — у водителей такси.

Примечательно, что больше всего денег, в среднем 105 тыс. рублей, таксистам предлагают в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек, к каким относится и Барнаул. Даже в мегаполисах зарплата оказалась немного ниже — в среднем 95 тыс. рублей.

Еще чуть меньше платят в городах с населением 50-500 тыс. человек, там средняя зарплата составила 82 тыс. рублей.

Такси. https://unsplash.com/

Ощутимо меньше

На втором месте по стране оказались курьеры. Их средний доход в месяц составляет примерно 91-94 тыс. рублей по России, а в Барнауле — 82,8 тыс. рублей.

На третьей строчке расположились торговые представители, ежемесячный доход которых — от 65 до 74 тыс. рублей. В Барнауле — 58,1 тыс. рублей.

Представители других массовых рабочих специальностей получают ощутимо меньше. Например, в Барнауле официанты зарабатывают примерно 31,8 тыс. рублей, разнорабочие — 40,3 тыс. рублей, работники склада — 40 тыс. рублей, продавцы и кассиры — 30,6 тыс. рублей, охранники - 29,9 тыс. рублей.

Такси. Машина. Скорость. https://unsplash.com/

Будут расти дальше

Эксперт объясняет, что такой высокий уровень доходов таксистов и курьеров связан с сильно возросшим рынком онлайн-торговли и пассажирских перевозок. Как следствие, потребность в них увеличилась в десятки раз. Таксисты вообще вошли в тройку самых востребованных профессий по итогам двух последних лет.

"С учетом рекордно низкой безработицы в России и, соответственно, дефицита исполнителей во многих отраслях, можно ожидать, что доходы в этих сферах будут расти и дальше", — комментирует Мария Игнатова, руководитель службы исследований hh.ru.

Между тем зарплатные ожидания алтайских специалистов оказались на 20 тыс. рублей ниже, чем по России, и на 10 тыс. рублей — чем по Сибири. В среднем профессионалы региона претендуют 40 тыс. рублей в месяц.