4 апреля
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Жизнь

Талибы* запретили выращивать мак в Афганистане

«Талибан» (радикальное движение, запрещено в России) запретил выращивание мака на всей территории Афганистана, сообщает ТАСС.

Афганистан. Дети.
Афганистан. Дети.
CC0

Нарушивших строжайшее указание верховного лидера движения Хайбатулла Ахундзада будут судить по законам шариата, а весь урожай будет незамедлительно уничтожен.

Ахундзада также запретил «использование, транспортировку, торговлю, экспорт и импорт всех видов наркотиков, а также таблеток и алкоголя».

Под запрет подпадают и все имеющиеся на территории Афганистана предприятия по производству наркотиков.

В августе 2021 года запрещенное в РФ движение «Талибан» на фоне вывода войск США и НАТО захватило почти все провинции страны, президент страны Ашраф Гани бежал.

Организация «Талибан» признана в России террористическими, их деятельность запрещена.

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