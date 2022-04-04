Талибы* запретили выращивать мак в Афганистане

Нарушивших строжайшее указание верховного лидера движения Хайбатулла Ахундзада будут судить по законам шариата, а весь урожай будет незамедлительно уничтожен.
Ахундзада также запретил «использование, транспортировку, торговлю, экспорт и импорт всех видов наркотиков, а также таблеток и алкоголя».
Под запрет подпадают и все имеющиеся на территории Афганистана предприятия по производству наркотиков.
В августе 2021 года запрещенное в РФ движение «Талибан» на фоне вывода войск США и НАТО захватило почти все провинции страны, президент страны Ашраф Гани бежал.
Организация «Талибан» признана в России террористическими, их деятельность запрещена.