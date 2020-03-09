Талисманом переписи населения в России избрана странная «Цыпа ВиПиН»

Всего в конкурсе Росстата жюри рассмотрело около 700 вариантов талисманов. Авторы работ из 74 регионов боролись за достаточно скромный денежный приз — 60 тыс. рублей.
Павел Смелов,
председатель жюри, заместитель руководителя Росстата:
Мы отметили тот факт, что среди абсолютного большинства работ лидировали изображения пернатых: совы, голуби, воробьи и даже жар-птица. Птица — символ легкости, скорости и устремленности в будущее. Уверены, что шустрая птичка ВиПиН наиболее точно отражает новый подход к проведению переписи населения и станет логическим продолжением фирменного стиля ВПН-2020.
Напомним, всероссийская перепись населения пройдет в стране с 1 по 31 октября.
Как пишет ТАСС, главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями России анкеты на Едином портале госуслуг. А при квартирном обходе переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением, опрос также будет проводиться на традиционных бумажных бланках.