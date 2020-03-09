Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 марта -7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Талисманом переписи населения в России избрана странная «Цыпа ВиПиН»

Росстат опубликовал итоги отбора символа Всероссийской переписи населения России, которая пройдет в 2020 году. Цыпа «ВиПиН», придуманная иллюстратором из Самары, опередила Тигра Ярослава и Конька-Огонька.

Цыпа ВиПин стаа символом переписи населения в России.
Цыпа ВиПин стаа символом переписи населения в России.
Официальный сат Ростата.

Всего в конкурсе Росстата жюри рассмотрело около 700 вариантов талисманов. Авторы работ из 74 регионов боролись за достаточно скромный денежный приз — 60 тыс. рублей.

Павел Смелов,
председатель жюри, заместитель руководителя Росстата:

Мы отметили тот факт, что среди абсолютного большинства работ лидировали изображения пернатых: совы, голуби, воробьи и даже жар-птица. Птица — символ легкости, скорости и устремленности в будущее. Уверены, что шустрая птичка ВиПиН наиболее точно отражает новый подход к проведению переписи населения и станет логическим продолжением фирменного стиля ВПН-2020.

Напомним, всероссийская перепись населения пройдет в стране с 1 по 31 октября.

Как пишет ТАСС, главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями России анкеты на Едином портале госуслуг. А при квартирном обходе переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением, опрос также будет проводиться на традиционных бумажных бланках.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость