Талисманом переписи населения в России избрана странная «Цыпа ВиПиН»

Росстат опубликовал итоги отбора символа Всероссийской переписи населения России, которая пройдет в 2020 году. Цыпа «ВиПиН», придуманная иллюстратором из Самары, опередила Тигра Ярослава и Конька-Огонька.

Всего в конкурсе Росстата жюри рассмотрело около 700 вариантов талисманов. Авторы работ из 74 регионов боролись за достаточно скромный денежный приз — 60 тыс. рублей.

Павел Смелов,

председатель жюри , заместитель руководителя Росстата:

Мы отметили тот факт, что среди абсолютного большинства работ лидировали изображения пернатых: совы, голуби, воробьи и даже жар-птица. Птица — символ легкости, скорости и устремленности в будущее. Уверены, что шустрая птичка ВиПиН наиболее точно отражает новый подход к проведению переписи населения и станет логическим продолжением фирменного стиля ВПН-2020.

Напомним, всероссийская перепись населения пройдет в стране с 1 по 31 октября.

Как пишет ТАСС, главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями России анкеты на Едином портале госуслуг. А при квартирном обходе переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением, опрос также будет проводиться на традиционных бумажных бланках.