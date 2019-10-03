Танки, колючая проволока и кровь: как штурмовали Белый дом в 1993 году

3−4 октября 1993 года Ельцин объявил в Москве чрезвычайное положение и ввел в город войска. В эти дни противостояние двух ветвей российской власти максимально обострилось: это привело к столкновениям, захвату Останкино, штурму Белого дома и кровопролитию.

Те события называют политическим кризисом осени 1993 года или конституционным кризисом. К вводу танков в Москву привела конфронтация между исполнительной и законодательной властью. Во главе исполнительной стоял президент Борис Ельцин, а законодательную олицетворял председатель Верховного совета РФ Руслан Хасбулатов, сообщает ria.ru.

После распада СССР в «верхах» начались разногласия. Вокруг президента собрались сторонники проведения радикальных экономических реформ. Те, кто был против поспешности, объединились вокруг Верховного совета России, уточняет moslenta.ru.

ОМОН. Задержание. mvd.ru

21 сентября Ельцин издал указ, который предписывал парламенту прекратить работу. Конституционный суд решил, что этот указ нарушает основной закон страны, и является основанием для отрешения Ельцина от должности. Тогда Верховный совет отказался подчиниться и возложил полномочия главы государства на вице-президента Александра Руцкого.

После этого Белый дом на Краснопресненской набережной (здание Верховного совета) заблокировала милиция. Его обнесли колючей проволокой, установили оцепление.

ОМОН. Лидия Соколова

Две недели у Белого дома проходили митинги в поддержку депутатов. А 3 октября противостояние перешло в столкновения между сторонниками Верховного Совета и ОМОНом, сообщает svoboda.org. Митинг оппозиции собрал десятки тысяч человек. Они разблокировали Белый дом, штурмом взяли несколько этажей здания мэрии. При прорыве оцепления в районе мэрии Москвы сотрудники милиции стреляли по демонстрантам на поражение.

Затем митингующие попытались взять штурмом Останкинский телецентр, но это не увенчалось успехом.

Борис Ельцин ввел в Москве чрезвычайное положение

Белый дом в Москве СС0

Утром 4 октября войска стали освобождать Белый дом. Сначала стреляли из крупнокалиберного оружия. Затем начался обстрел верхних этажей Дома Советов из танков.

Александр Руцкой запросил переговоры с Борисом Ельциным. Тот отказался и потребовал «полной капитуляции».

Находившиеся в Доме Советов депутаты решили сдаться.