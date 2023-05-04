Танцора в голубой рубашке стали замечать в разных местах Барнаула

Танцора запомнили по его голубой клетчатой рубашке и телефону, который он всегда держит в руке.
Первое видео с мужчиной появилось в Telegram-канале "В курсе 22". Его заметили на улице Энтузиастов в магазине "Мария-ра". Очевидцы рассказывают, что он танцевал с музыкой в телефоне возле магазина, а после зашел внутрь и продолжил танцевать уже там.
Затем "Инцидент Барнаул" сообщил, что танцор перебрался в ТРЦ Galaxy на первый этаж, рядом с "Ашаном". Он исполнял танец на коленях, а после и вовсе начал ползать по полу.
Последнее появление чудака засняли у остановки на Павловском тракте.
Барнаульцы в комментариях периодически шутят и возмущаются данному поведению. Многие задаются вопросом, почему мужчине не вызвали скорую помощь.
"Да он тепло вызывает, че надо то. Это шаман".
"По утру он приветствовал все проходящие трамваи с пританцовкой! Хорошая музыка у него в ушах наигрывала!"
"Походу хорошо затарился, если столько концертов дал по городу в один день, как еще живой остался. Сегодня сам себя видит в интернете и просто удивляется".
"Где-то в Барнауле кастинг будет, привыкает к публике".
Неизвестно, по какой причине мужчина начал показывать такие выступления. Одни предполагают, что он принял запрещенные вещества, другие подозревают, что танцор был не в себе.
Есть вероятность, что такими танцами барнаулец хотел прославиться. Ведь в Новосибирске живет такой же экстравагантный танцор, который выступает на протяжении двух лет. Ему 68 лет, у него нет проблем со здоровьем, и он танцует просто потому, что ему так хочется.
"Пять лет назад попалась музыка интересная, я посмотрел по телевизору, как старички танцуют, и решил: дай, думаю, тоже", - сообщает NGS.RU.
Жители Новосибирска между собой называют его Легендой.