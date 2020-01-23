Лунные кратеры устроили «вечеринку» с танцами и попали на видео

Маккарти поделился с подписчиками своей новой работой — анимацией, на которой запечатлено уникальное явление под названием либрация. Это кажущееся колебательное движение Луны при наблюдении с Земли.

Для этого пришлось делать снимки 12 месяцев в одном и том же месте и с одинаковым положением камеры.

За год он сфотографировал полную Луну восемь раз, а собрав снимки в одно видео, смог получить тот самый эффект движения, пишет mail.ru.

«Это движение обусловлено эллиптической природой орбиты Луны, иногда она запаздывает, а иногда и опережает Землю, позволяя нам видеть ту или иную свою сторону. На самом деле вы можете запечатлеть это в гораздо более короткие сроки, просто делая снимки ежедневно в течение нескольких недель», — объяснил фотограф.

А подписчики решили, что лунные кратеры просто устроили вечеринку.