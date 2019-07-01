Таня Савичева. Записки «русской Анны Франк"и ее блокадный дневник

1 июля 1944 года умерла автор одного из самых известных дневников Второй мировой войны. Девочка написала всего 9 коротких записок о смерти своих близких, но их хватило, чтобы понять, как многое она пережила. О блокадном дневнике Тани Савичевой — в материале altapress.ru.

Танина семья

Таня родилась в большой семье: мама, папа, два брата и две сестры. До 1930-х годов ее отец владел пекарней, булочной и кинотеатром, однако собственность отобрали, а семью выслали за 101 километр от Ленинграда.

Спустя несколько лет, в 1936 году, главу семьи Савичевых — Николая — сгубил рак. Матери с детьми разрешили вернуться в Ленинград, пишут «Аргументы и Факты».

Семья переехала к бабушке — там и родственники рядом, по отцовской линии: дядя Вася и дядя Леша. Налаживали жизнь до 1941 года. Потом все опять пошло под откос.

Встреча с войной

Мама решила выбраться с Таней и братом Мишей к родственникам во Владимирскую область. Сына отправила первым. С дочкой осталась встретить день рождения Бабушки — 22 июня. Уже утром объявили о начале Второй мировой. О поездке теперь не могло идти речи.

Каждый из Савичевых помогал армии. Юная Таня собирала бутылки для зажигательных смесей. Сестры рыли окопы и сдавали кровь для раненых. Мама шила. Братьев отца на фронт не взяли — проблемы со здоровьем, да и возраст не позволил.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. Голод медленно забирал здоровье каждого в семье. Зимой Таня нашла пустую записную книжку своей сестры Нины. Поля для телефонных номеров были нетронуты и там можно было вести записи.

Первые буквы

Конечно, записи были немногословны. Но при мысли о том, как девочка оставляла в памяти самые трагичные события своей жизни, пробирает до глубины души и ужасает. Первая запись появилась после смерти сестры. Под буквой «Ж» девочка написала: «Женя умерла 28 дек в 12.00 час утра 1941 г.».

На организацию похорон собирала вся семья, пишет RT. При жизни девушка боялась, что если ее будут хоронить без гроба, в глаза попадет земля. За гроб отдали две буханки и папиросы из скудных общих запасов.

И уже спустя меньше месяца — новая запись. Таня потеряла бабушку. Под буквой «Б» она вывела: «Бабушка умерла 25 янв. 3 ч. дня 1942 г.».

Когда однажды, 28 февраля 1942 года, домой не вернулась ее сестра Нина — Таня не оставила запись. До последнего верила, что сестра жива.

Дневник Тани Савичевой Public domain/wikipedia.org

Эпидемия голода

Голод и истощение наносили смертельные удары одному за другим. Меньше, чем через месяц под буквой «Л» Таня написала: «Лёка умер 17 марта в 5 часов утра в 1942 г.».

Следующая запись не заставила себя долго ждать: «Дядя Вася умер в 13 апреля 2 ч ночь 1942 г.». За ним и: «Дядя Лёша умер 10 мая в 4 ч дня 1942 г.».

Всего три дня и Таня напишет на странице «М»: «Мама умерла 13 мая в 7.30 час утра 1942 г.». Сразу за ней еще три записи: «С» — «Савичевы умерли», «У» — «Умерли все», «О» — «Осталась одна Таня».

Судьба Тани

Два года фактического одиночества. Ночевала у племянницы бабушки, но когда стало совсем трудно передвигаться, Таню отправили в детский дом — летом 1942 года.

В марте 1944 года Таня Савичева оказалась в доме инвалидов. К этому времени у нее уже был костный туберкулез, цинга, дистрофия, нервное истощение, слепота

1 июля 1944 года Таня умерла. Так и не узнав о том, что ее брат Миша и сестра Нина, однажды не вернувшаяся домой, живы.

Дневник памяти

Записи Тани нашла сестра в жилище бабушкиной племянницы — уже после снятия блокады. Благодаря знакомому Нины ужасающие 9 листочков в 1946 году попали на выставку «Героическая оборона Ленинграда». Сегодня оригинал записей из дневника девочки можно найти в «Государственном Музее истории Санкт-Петербурга», сообщает ТАСС.