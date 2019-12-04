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4 декабря -1°C

Тараканы да мокрицы: как жильцы барнаульской многоэтажки страдают от бездействия УК и иногда тонут в нечистотах

Затянувшийся конфликт между жильцами барнаульской многоэтажки на Павловском тракте, 271 и управляющей компанией «Квартал» дошел до суда. Люди страдают от регулярных коммунальных аварий и некачественного обслуживания дома. А вместо помощи их прямым текстом посылают… перейти на баланс другой организации. История затянувшегося на семь лет скандала — в материале altapress.ru.

Павловский тракт, 271
Павловский тракт, 271
altapress.ru

«Нас топило кипятком»

Жалобы к управляющей компании у жильцов появились еще в 2012 году. Конфликт продолжался несколько лет и привел к тому, что в мае 2018 года людям пришлось создать совет дома, чтобы вместе бороться с безответственностью и хамством управляющей компании.

«Мы звонили в „Квартал“ еще семь лет назад. Просили помочь, так как сразу после сдачи дома собственники топили друг друга кипятком из системы отопления: пострадал дорогой ремонт. Не знали, что обращения должны быть письменными. Регулярные звонки и письменные обращения в УК проблему не решили. Сейчас к делу не пришьешь телефонные разговоры, но эта история показывает, что неприятности начались очень давно», — рассказывает председатель совета дома Елена Заклюкова.

Первый результат работы совета дома — жильцы решили вопрос с отоплением.

Елена Заклюкова,
председатель совета дома:

Мы буквально выпросили провести заседание комиссии, в которую вошли собственники, представители «Барнаулкапстроя» и УК «Квартал». Определили проблемные квартиры, их оказалось около 20. Стороны долго перекидывали ответственность друг на друга. В итоге «Барнаулкапстрой» нанял подрядчика и переделал все за свой счет, так как проблемы с отоплением были существенными и по закону должны устраняться даже после истечения гарантийного срока.

Павловский тракт, 271
Павловский тракт, 271
altapress.ru

«Ваш дом мне не нужен»

По словам Елены Заклюковой, совет дома неоднократно пытался пойти на сотрудничество с руководителем «Квартала». «Но в разговоре со мной руководитель компании Василий Шанин неоднократно повторял, что наш дом ему не нужен», — рассказала Заклюкова.

Елена Заклюкова,
председатель совета дома:

За семь лет не было проведено ни одного собрания по инициативе управляющей компании. Садиться с нами за стол переговоров они тоже не хотят. Нам говорили: уходите в другую УК. Нам не понятно, если в доме недостаточно средств для проведения ремонта, давайте сядем и обсудим другой тариф на содержание. Шанин отвечает, что «содержит дом из своего кармана и за счет других домов».

Кроме того, в доме нарушена противопожарная безопасность — полностью отсутствует содержимое специальных шкафов, тревожные кнопки не работают, система дымоудаления неисправна.

Павловский тракт, 271
Павловский тракт, 271
altapress.ru

А лестница — это место, где собираются подростки из других домов. Там они пьют, рисуют граффити, раскидывают мусор, ломают светильники. Жильцы рассказывают, что неоднократно находили закладки в подъезде.

«Нормально все — сушим»

По словам жильцов, в доме регулярно топит подвал — прорывает канализацию. «У меня тараканы полезли. Многоножки и мокрицы. Это все из подвала. А в квартире дети маленькие, это просто антисанитария», — рассказывает жительница дома Валентина.

В УК на эту претензию жильцам сказали, что они сами виноваты — выбрасывают в канализацию то, что нельзя.

Павловский тракт, 271
Павловский тракт, 271
altapress.ru

Елена Заклюкова,
председатель совета дома:

Управляющая компания должна постоянно контролировать подвал, но все происходит только с пинка и жалоб. Случилась протечка — они просто открывают окна. И говорят: «Нормально там все — мы сушим». Мне кажется, что «Квартал» ждет, когда все впитается в фундамент. А весь дом дышит зловонием. Это нарушение санитарных норм. Я не могу добиться даже того, чтобы составили акт о затоплении.

Заклюкова позвонила в УК и попросила, чтобы в подвале откачали нечистоты, на что получила ответ — их уровень недостаточен для проведения работ.

«В компании мне сказали, что денег нет даже на опилки, чтобы осушить подвал. Я на Avito нашла бесплатные опилки и дала контакты главному инженеру „Квартала“. Мне сказали, что машины нет, чтобы их забрать», — рассказывает Заклюкова.

Павловский тракт, 271
Павловский тракт, 271
altapress.ru

«Денег нет, поэтому так и делаем»

В октябре 2019 года жильцы дома были вынуждены подать на управляющую компанию в суд. Вызвали специалистов, с которыми осмотрели дом и выявили основные проблемы. А затем написали претензию на имя директора УК, чтобы компания выполнила текущий ремонт за счет уже поступивших денег.

«Ничего не делается, хотя денег за семь лет поступило порядка 5 млн рублей. Куда они уходят?» — недоумевают люди. Визиты совета дома в бухгалтерию УК результата не принесли. Там им предоставили общую папку с документами со всех домов, которые обслуживает «Квартал».

По словам Заклюковой, разобраться в кипе бумаг было невозможно.

Павловский тракт, 271
Павловский тракт, 271
altapress.ru

Жильцы дома утверждают: после того как они подали в суд, дворник перестал чистить двор, уборщица не вышла на работу, а горячее водоснабжение и вовсе отключили на неделю. Оно заработало в день визита жильцов к главе Индустриального района.

Теперь жильцы расчищают двор от снега самостоятельно — не выдержали бездействия УК и взяли в руки лопаты.

Елена Заклюкова,
председатель совета дома:

Судя по актам, двор убирают и трактор приезжает, а в окно этого никто не видит. В тяжелой технике «Квартал» нам отказал, потому что нет денег.

Дворник живет в техническом помещении этого дома. Жильцы задаются вопросом: «На каком основании?» Рассказывают, что он не работает, а только пьет и приводит туда компании.

Павловский тракт, 271
Павловский тракт, 271
altapress.ru

«У меня нет никакого графика работы. Базара нет, скажут уходить — я уйду», — прокомментировал ситуацию дворник корреспонденту altapress.ru.

Уборщица в подъезде также перестала мыть и следить за порядком. После обращения в суд впервые появился график уборки подъезда. В нем всего две даты, а после, судя по бумаге, уборок не проводилось. Кроме того, жильцы выяснили, что платили за текущее содержание жилья и уборку подъезда, что по сути незаконно. Уборка должна быть включена туда и так.

«Причина в личном конфликте»

Руководитель УК «Квартал» Василий Шанин отмечает, что компания выполняет перечень минимальных услуг. Каких — не уточняет.

Павловский тракт, 271
Павловский тракт, 271
altapress.ru

Василий Шанин,
руководитель УК «Квартал»:

У нас не хватает денег только на текущий ремонт. Даже те надписи, которые есть на лестнице, — не показатель нашей плохой работы. Видно же, что само полотно стены чистое. Мы все сделаем, отремонтируем. С начала декабря начнем ремонт, в январе закончим основную часть — лифтовые и площадки у квартир. Дом в приличном состоянии. Собрания — да, не проводили давно из-за личного конфликта с собственниками.

Снег, по словам Шанина, убирают регулярно. «Как снег не убирается? Мусорный бак же выкатывается. Если бы не чистили, он бы не выезжал», — провел нехитрую логическую цепочку он.

«Сегодня это бич»

Руководитель Алтайской ассоциации жилищного самоуправления Дмитрий Косов считает, что такая ситуация сегодня — обычное дело. Жильцы дома на Павловском тракте платят за текущее содержание жилья по 8,5 рубля с 1 кв. м. УК за такие деньги «объективно ничего не может сделать».

Дмитрий Косов.
Дмитрий Косов.
Анна Зайкова, altapress.ru

Дмитрий Косов,
руководитель Алтайской ассоциации жилищного самоуправления:

Сегодня это бич. Возьми любой дом, собственники недовольны управляющей организацией, говорят, что ничего не делается. Обычно люди смотрят только на то, что они платят. А сколько надо потратить, чтобы сделать все, не учитывают. Мы отдаем 8,5 рубля за «квадрат», но хотим, чтобы услуги оказывались в большом количестве. Естественно, этого не происходит. В результате возникает недопонимание. Если действительно УК ничего не тратила, тогда надо узнавать, куда уходили деньги. Но обычно минимальный перечень услуг все равно оказывается.

Косов советует жильцам принимать активное участие в составлении сметы на следующий год и участвовать в осмотре дома, чтобы знать, на что берутся деньги. А также отслеживать отчеты по управлению многоквартирным домом, чтобы видеть реальную картину — сколько денег получила УК и сколько потратила.

«Может быть, действительно компания расходует все эти средства на содержание дома и в результате совершенно верно указывает, что не может на такую сумму сделать все. А собственники этого не понимают. Должны быть здоровые отношения между УК и советом дома», — объяснил Косов.

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