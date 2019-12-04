Тараканы да мокрицы: как жильцы барнаульской многоэтажки страдают от бездействия УК и иногда тонут в нечистотах

Затянувшийся конфликт между жильцами барнаульской многоэтажки на Павловском тракте, 271 и управляющей компанией «Квартал» дошел до суда. Люди страдают от регулярных коммунальных аварий и некачественного обслуживания дома. А вместо помощи их прямым текстом посылают… перейти на баланс другой организации. История затянувшегося на семь лет скандала — в материале altapress.ru.

«Нас топило кипятком»

Жалобы к управляющей компании у жильцов появились еще в 2012 году. Конфликт продолжался несколько лет и привел к тому, что в мае 2018 года людям пришлось создать совет дома, чтобы вместе бороться с безответственностью и хамством управляющей компании.

«Мы звонили в „Квартал“ еще семь лет назад. Просили помочь, так как сразу после сдачи дома собственники топили друг друга кипятком из системы отопления: пострадал дорогой ремонт. Не знали, что обращения должны быть письменными. Регулярные звонки и письменные обращения в УК проблему не решили. Сейчас к делу не пришьешь телефонные разговоры, но эта история показывает, что неприятности начались очень давно», — рассказывает председатель совета дома Елена Заклюкова.

Первый результат работы совета дома — жильцы решили вопрос с отоплением.

Елена Заклюкова,

председатель совета дома:

Мы буквально выпросили провести заседание комиссии, в которую вошли собственники, представители «Барнаулкапстроя» и УК «Квартал». Определили проблемные квартиры, их оказалось около 20. Стороны долго перекидывали ответственность друг на друга. В итоге «Барнаулкапстрой» нанял подрядчика и переделал все за свой счет, так как проблемы с отоплением были существенными и по закону должны устраняться даже после истечения гарантийного срока.

Павловский тракт , 271 altapress.ru

«Ваш дом мне не нужен»

По словам Елены Заклюковой, совет дома неоднократно пытался пойти на сотрудничество с руководителем «Квартала». «Но в разговоре со мной руководитель компании Василий Шанин неоднократно повторял, что наш дом ему не нужен», — рассказала Заклюкова.

Елена Заклюкова,

председатель совета дома:

За семь лет не было проведено ни одного собрания по инициативе управляющей компании. Садиться с нами за стол переговоров они тоже не хотят. Нам говорили: уходите в другую УК. Нам не понятно, если в доме недостаточно средств для проведения ремонта, давайте сядем и обсудим другой тариф на содержание. Шанин отвечает, что «содержит дом из своего кармана и за счет других домов».

Кроме того, в доме нарушена противопожарная безопасность — полностью отсутствует содержимое специальных шкафов, тревожные кнопки не работают, система дымоудаления неисправна.

Павловский тракт , 271 altapress.ru

А лестница — это место, где собираются подростки из других домов. Там они пьют, рисуют граффити, раскидывают мусор, ломают светильники. Жильцы рассказывают, что неоднократно находили закладки в подъезде.

«Нормально все — сушим»

По словам жильцов, в доме регулярно топит подвал — прорывает канализацию. «У меня тараканы полезли. Многоножки и мокрицы. Это все из подвала. А в квартире дети маленькие, это просто антисанитария», — рассказывает жительница дома Валентина.

В УК на эту претензию жильцам сказали, что они сами виноваты — выбрасывают в канализацию то, что нельзя.

Павловский тракт , 271 altapress.ru

Елена Заклюкова,

председатель совета дома:

Управляющая компания должна постоянно контролировать подвал, но все происходит только с пинка и жалоб. Случилась протечка — они просто открывают окна. И говорят: «Нормально там все — мы сушим». Мне кажется, что «Квартал» ждет, когда все впитается в фундамент. А весь дом дышит зловонием. Это нарушение санитарных норм. Я не могу добиться даже того, чтобы составили акт о затоплении.

Заклюкова позвонила в УК и попросила, чтобы в подвале откачали нечистоты, на что получила ответ — их уровень недостаточен для проведения работ.

«В компании мне сказали, что денег нет даже на опилки, чтобы осушить подвал. Я на Avito нашла бесплатные опилки и дала контакты главному инженеру „Квартала“. Мне сказали, что машины нет, чтобы их забрать», — рассказывает Заклюкова.

Павловский тракт , 271 altapress.ru

«Денег нет , поэтому так и делаем»

В октябре 2019 года жильцы дома были вынуждены подать на управляющую компанию в суд. Вызвали специалистов, с которыми осмотрели дом и выявили основные проблемы. А затем написали претензию на имя директора УК, чтобы компания выполнила текущий ремонт за счет уже поступивших денег.

«Ничего не делается, хотя денег за семь лет поступило порядка 5 млн рублей. Куда они уходят?» — недоумевают люди. Визиты совета дома в бухгалтерию УК результата не принесли. Там им предоставили общую папку с документами со всех домов, которые обслуживает «Квартал».

По словам Заклюковой, разобраться в кипе бумаг было невозможно.

Павловский тракт , 271 altapress.ru

Жильцы дома утверждают: после того как они подали в суд, дворник перестал чистить двор, уборщица не вышла на работу, а горячее водоснабжение и вовсе отключили на неделю. Оно заработало в день визита жильцов к главе Индустриального района.

Теперь жильцы расчищают двор от снега самостоятельно — не выдержали бездействия УК и взяли в руки лопаты.

Елена Заклюкова,

председатель совета дома:

Судя по актам, двор убирают и трактор приезжает, а в окно этого никто не видит. В тяжелой технике «Квартал» нам отказал, потому что нет денег.

Дворник живет в техническом помещении этого дома. Жильцы задаются вопросом: «На каком основании?» Рассказывают, что он не работает, а только пьет и приводит туда компании.

Павловский тракт , 271 altapress.ru

«У меня нет никакого графика работы. Базара нет, скажут уходить — я уйду», — прокомментировал ситуацию дворник корреспонденту altapress.ru.

Уборщица в подъезде также перестала мыть и следить за порядком. После обращения в суд впервые появился график уборки подъезда. В нем всего две даты, а после, судя по бумаге, уборок не проводилось. Кроме того, жильцы выяснили, что платили за текущее содержание жилья и уборку подъезда, что по сути незаконно. Уборка должна быть включена туда и так.

«Причина в личном конфликте»

Руководитель УК «Квартал» Василий Шанин отмечает, что компания выполняет перечень минимальных услуг. Каких — не уточняет.

Павловский тракт , 271 altapress.ru

Василий Шанин,

руководитель УК «Квартал»:

У нас не хватает денег только на текущий ремонт. Даже те надписи, которые есть на лестнице, — не показатель нашей плохой работы. Видно же, что само полотно стены чистое. Мы все сделаем, отремонтируем. С начала декабря начнем ремонт, в январе закончим основную часть — лифтовые и площадки у квартир. Дом в приличном состоянии. Собрания — да, не проводили давно из-за личного конфликта с собственниками.

Снег, по словам Шанина, убирают регулярно. «Как снег не убирается? Мусорный бак же выкатывается. Если бы не чистили, он бы не выезжал», — провел нехитрую логическую цепочку он.

«Сегодня это бич»

Руководитель Алтайской ассоциации жилищного самоуправления Дмитрий Косов считает, что такая ситуация сегодня — обычное дело. Жильцы дома на Павловском тракте платят за текущее содержание жилья по 8,5 рубля с 1 кв. м. УК за такие деньги «объективно ничего не может сделать».

Дмитрий Косов. Анна Зайкова , altapress.ru

Дмитрий Косов,

руководитель Алтайской ассоциации жилищного самоуправления:

Сегодня это бич. Возьми любой дом, собственники недовольны управляющей организацией, говорят, что ничего не делается. Обычно люди смотрят только на то, что они платят. А сколько надо потратить, чтобы сделать все, не учитывают. Мы отдаем 8,5 рубля за «квадрат», но хотим, чтобы услуги оказывались в большом количестве. Естественно, этого не происходит. В результате возникает недопонимание. Если действительно УК ничего не тратила, тогда надо узнавать, куда уходили деньги. Но обычно минимальный перечень услуг все равно оказывается.

Косов советует жильцам принимать активное участие в составлении сметы на следующий год и участвовать в осмотре дома, чтобы знать, на что берутся деньги. А также отслеживать отчеты по управлению многоквартирным домом, чтобы видеть реальную картину — сколько денег получила УК и сколько потратила.

«Может быть, действительно компания расходует все эти средства на содержание дома и в результате совершенно верно указывает, что не может на такую сумму сделать все. А собственники этого не понимают. Должны быть здоровые отношения между УК и советом дома», — объяснил Косов.